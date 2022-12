Reading Time: 1 minute read

All’Ucraina mancava il fiore all’occhiello: il MIM-104 Patriot , il miglior sistema missilistico terra-aria che gli Stati Uniti hanno attualmente, gestito anche da altri paesi alleati come Germania, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Romania e Svezia.

Questo è un sistema di difesa aerea a lungo raggio, in grado di abbattere missili da crociera.

Gli aiuti militari spediti all’Ucraina, dai Paesi alleati, comprendono inoltre missili terra-aria di vario tipo: dall’S-300 sovietico donato dalla Slovacchia all’S-125 donato dalla Polonia, passando per l’IRIS-T ( Germania), Aspide e MIM-23 Hawk (Spagna), Crotale (Francia), Stormer HVM (Regno Unito), 9K35 Strela (Repubblica Ceca) e NASAMS e AN/TWQ-1 Avenger (Stati Uniti).

Il Patriot è in servizio dal 1981 e in totale sono quasi 1.300 i lanciatori operativi , di cui la stragrande maggioranza (poco più di 1.100) sono in mano agli Stati Uniti; ad oggi sono stati prodotti 10.000 missili. Sia i radar che i lanciatori sono montati su camion Oshkosh M983 HEMTT a quattro assi.

Le versioni più recenti del missile Patriot (il PAC-2 e il PAC-3) superano una velocità di Mach 4 , cioè 4.770 km/h, e dispongono di radar AN/MPQ-65, in grado di rilevare velivoli stealth e piccoli oggetti, essendo molto resistente alle interferenze radar.

