La Germania invierà una spedizione iniziale di 14 carri armati Leopard 2 e consentirà ad altri paesi di inviare i propri, ha affermato il cancelliere Olaf Scholz. E gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di inviare 31 carri armati M1 Abrams.

Nel mentre la maggior parte dei colleghi pubblica le notizie sull’invio, noi vorremmo capire meglio che cosa sono questi carri armati per l’Ucraina e per quale motivo c’è stata una pressione da parte di Zelensky alla e Stati Uniti.

Prima di tutto l’idea dell’Ucraina è quello di riunire due battaglioni di Leopard 2 di provenienza della Germania e una varietà di partner.

Una compagnia di carri armati in Germania è composta da 14 carri armati, mentre una compagnia di carri armati in , che è ancora fortemente influenzata dal modello organizzativo dell’esercito sovietico, è composta da dieci carri armati.

Un battaglione di carri armati ucraini è composto da 31 carri armati, quindi alla fine Scholz potrebbe parlare di almeno 62 carri armati.

Che cos’è il carro armato Leopard 2 ?

Secondo quanto scrive Military Today, il carro armato Leopard 2 è armato con un cannone a canna liscia Rheinmetall RH-M-120 da 120 mm completamente stabilizzato.

Il veicolo trasporta 42 colpi per il cannone principale. Un totale di 15 proiettili pronti per l’uso sono immagazzinati nellla torretta, mentre il resto viene immagazzinato davanti allo scafo dal conducente.

Il Leopard 2 utilizza normalmente due tipi principali di munizioni: i proiettili perforanti APFSDS-T e i proiettili multiuso HEAT-MP-T.

Il round APFSDS-T penetra per circa 450 mm di equivalenza di armatura omogenea arrotolata a una distanza di 2000 m. Dalla sua introduzione, alcune generazioni di proiettili APFSDS-T sono state sviluppate e utilizzate dall’esercito tedesco.

I tedeschi stimarono che il loro carro armato Leopard 2 potesse penetrare l’armatura frontale del carro armato sovietico T-72 a una distanza di metri 2000 e l’armatura frontale del Carro armato T-62 a una distanza di oltre 4000 metri. Il round HEAT-MP-T è efficace sia contro bersagli morbidi che duri.

L’armamento secondario è costituito da due mitragliatrici da 7,62 mm. Uno di questi è coassiale, mentre un altro è montato sulla parte superiore del tetto.

Il Leopard-2 ha un equipaggio di quattro persone, tra cui comandante, mitragliere, caricatore e autista. Una caratteristica interessante di questo carro armato principale è che ha un portello di fuga nel pavimento dietro il conducente.

Il Leopard è prodotto dall’azienda tedesca Krauss-Maffei Wegmann e, dal 2003, su licenza, dalla compagnia spagnola Santa Bárbara Sistemas. Sviluppato durante gli anni ’70 per rimpiazzare il Leopard 1, ne sono stati prodotti all’incirca 3480 (salvo ultim’ora).

Riepilogando quanto sopra. Il Leopard 2 è stato negli anni ’70 per l’esercito della Germania occidentale, in risposta alle minacce sovietiche durante la Guerra Fredda. Sono costruiti per muoversi rapidamente su una varietà di terreni e affrontare l’armatura nemica, come i carri armati che la Russia ha utilizzato sul terreno in Ucraina sin dai primi giorni della sua invasione lo scorso anno.

Gli Stati Uniti invieranno veicoli di recupero M88, che sono progettati per riparare ed estrarre carri armati danneggiati.

Perché i carri armati ?

I carri armati possono consentire un uso più efficace della fanteria. In terreno aperto possono consentire alla fanteria di seguirli in sicurezza. Nelle aree urbane o boschive, la fanteria può entrare per prima, impedendo al nemico di nascondersi e colpire con armi anticarro nascoste.

Qual’è la zona del prossimo scontro ?

La principale vittoria della guerra della Russia finora è stata il controllo del territorio ucraino tra il Donbass e la Crimea.

La Russia ha controllato la Crimea da quando l’ha annessa nel 2014, ma prima dell’invasione dello scorso anno, l’unico collegamento della Crimea con la Russia era un lungo ponte stradale e ferroviario.

Conquistando Mariupol e la terra circostante, le forze russe hanno essenzialmente stabilito un ponte di terra dalla Russia e dalla regione ucraina del Donbass alla Crimea.

La Crimea potrebbe essere lo scenario di una nuova controffensiva ucraina, utilizzando i carri armati per sfondare le difese russe verso Mariupol.

Nota

L’Italia aveva pensato di acquistare 300 Leopard 2 dalla Germania, ma il progetto non venne concluso per dare la precedenza allo sviluppo del carro da combattimento nazionale C1 Ariete.

