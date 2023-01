Reading Time: 1 minute read

L’Ucraina ha esaurito le munizioni per le sue armi dell’era sovietica ed è passata, in gran parte, a sparare con artiglieria e proiettili donati dagli Stati Uniti e da altri alleati occidentali.

Il Pentagono in questo caso si è rivolto a due forniture alternative di proiettili per colmare il divario: uno in Corea del Sud e uno in Israele, il cui utilizzo nella guerra in non è stato riportato in precedenza, rivela “The New York Times”.

La spedizione di centinaia di migliaia di proiettili di artiglieria dalle due scorte, per aiutare a sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina, è al limite della diplomazia in quanto essi si sono pubblicamente impegnati a non inviare aiuti militari letali all’Ucraina.

Il Pentagono sta attingendo a una vasta, ma poco conosciuta scorta di munizioni americane in Israele, per aiutare a soddisfare il disperato bisogno dell’Ucraina di proiettili di artiglieria nella guerra con la Russia, dicono funzionari americani e israeliani. Quella scorta fornisce armi e munizioni al Pentagono da usare nei conflitti in Medio Oriente.

Le scorte di hardware e munizioni militari americane in Israele hanno origine nella guerra arabo-israeliana del 1973, che vide gli Stati Uniti trasportare armi per rifornire le forze israeliane.

I sudcoreani erano più disposti degli israeliani a lavorare con gli Stati Uniti sull’utilizzo delle scorte, ha detto un alto funzionario statunitense. Ma si sono anche opposti alla spedizione di proiettili di artiglieria direttamente in Ucraina, anche se per ragioni diverse, ha detto il funzionario.

Il governo sudcoreano non voleva che i proiettili di artiglieria contrassegnati ROK (Repubblica di Corea) fossero usati in Ucraina, in violazione delle regole sull’esportazione di armi sudcoreane.

Il Wall Street Journal ha riferito che i proiettili di artiglieria, dalle scorte coreane, sarebbero stati inviati per rifornire le scorte americane altrove.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social