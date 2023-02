Reading Time: 1 minute read

I resoconti dei media palestinesi, l’ala militare di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam, riferiscono che hanno sequestrato un drone estraendo “informazioni sensibili”.

Israele ha tenuto segreta la scomparsa del suo drone fino a quando Hamas ha annunciato di avere a sua disposizione l’UAV.

Un portavoce israeliano ha ammesso domenica che un tale drone è atterrato a Gaza durante un’attività operativa.

La scorsa settimana, Israele ha lanciato attacchi aerei su Gaza un giorno dopo aver ucciso almeno 10 palestinesi nella Cisgiordania occupata, spingendo la resistenza a lanciare razzi contro i territori occupati per rappresaglia.

Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito le aree a ovest ea sud di Gaza, comprese le postazioni appartenenti alla resistenza, giovedì notte e venerdì all’alba.

Israele ha ritirato le sue truppe da Gaza nel 2005. Due anni dopo, però, il regime ha imposto un paralizzante blocco sul territorio palestinese dopo che Hamas è salito al potere. Da allora, Tel Aviv ha condotto tre guerre all’ingrosso sul territorio.

Gli osservatori affermano che la combinazione dell’assedio e degli assalti militari ha lo scopo di rendere ancora più inabitabile quella che è già la più grande prigione a cielo aperto del mondo.

Lo scorso anno più di 170 palestinesi, tra cui almeno 30 bambini, sono stati uccisi in Cisgiordania e Gerusalemme est. Solo nel gennaio 2023, ben oltre 30 palestinesi, tra cui cinque bambini, sono stati uccisi.

Le Nazioni Unite hanno segnato il 2022 come l’anno più mortale per i palestinesi in Cisgiordania in 16 anni.

Negli ultimi mesi, Israele ha anche intensificato gli attacchi contro paesi e città palestinesi in tutti i territori occupati. A seguito di questi attacchi, decine di palestinesi hanno perso la vita e molti altri sono stati arrestati.

