Harley-Davidson personalizzate dai proprietari; Vi presentiamo: Scrambler e Fat Boy

Le iconiche moto della Harley-Davidson sono apparse in numerose pellicole cinematografiche, fra cui Il selvaggio, Easy Rider, Harley Davidson & Marlboro Man, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, Ghost Rider, I mercenari e Captain America – Il primo Vendicatore e nella serie televisive Renegade e Sons of Anarchy.

Numerose sono le star italiane e internazionali del mondo dello spettacolo appassionate di Harley-Davidson, come Arnold Schwarzenegger, Lorenzo Lamas, Mickey Rourke, George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp, Bruce Springsteen, Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Terence Hill, Max Pezzali ed altri.

Pezzali è anche socio della concessionaria autorizzata Harley-Davidson a Pavia e il nome del suo gruppo musicale è stato scelto proprio in tributo al modello Sportster della Harley-Davidson la cui cilindrata minore è di 883 cm³.

Nel 2016 è stata anche realizzata una serie TV in tre episodi intitolata Harley and the Davidsons.

La serie racconta la storia dei creatori del celebre marchio dagli inizi ed è stata trasmessa in Italia nel settembre 2016 da DMAX, che ha chiamato per l’occasione il cantante Max Pezzali a introdurre i tre episodi della serie, raccontando anche come è nata la sua passione per lo storico marchio.

