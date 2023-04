Reading Time: 1 minute read

I bambini spendono una quantità crescente di tempo digitando sui dispositivi o toccando gli schermi, quindi è meno probabile che trascorrano del tempo all’aperto o si impegnino in attività fisica.

Una ricerca suggerisce che i bambini e gli , che guardano la televisione o giocano ai videogiochi, possono mangiare in modo più insensato.

Secondo il Center for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti, i tassi di obesità per bambini e adolescenti sono passati dal 19% prima della pandemia al 22% di oggi.

I genitori cosa possiamo fare per offrire ai figli un’infanzia più piacevole, sana, per farli crescere e prosperare?

La ricerca suggerisce che i genitori devono svolgere un maggiore ruolo di leadership nell’indirizzare i propri figli, verso le attività fisiche. Questi sono essenziali affinché la specie umana cresca e si perpetui nel futuro.

[Sport d'elite]

