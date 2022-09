Reading Time: 2 minutes read

La crisi del sovraffollamento potrebbe essere risolta entro 50 anni grazie all’evoluzione di ” bambini virtuali””, afferma un importante specialista britannico nell’intelligenza artificiale. Secondo Catriona Campbell, i bambini generati dal computer, che costano circa $ 25 al mese, dovrebbero diventare un luogo comune nei primi anni 2070.

Oltre alla sua esperienza nell’intelligenza artificiale, Campbell è anche una delle principali autorità britanniche nelle tecnologie emergenti e dirompenti, ed ex consigliere del governo britannico. Secondo lei, entro il 2070, la realtà aumentata e i guanti tattili “suscettibili al tatto” renderanno l’esperienza potenzialmente “realistica”.

A quel tempo, quasi un genitore su cinque può decidere di optare per un bambino digitale piuttosto che un vero bambino, ha detto. Ciò creerà la cosiddetta “generazione Tamagotchi”, la prima coorte di bambini digitali rispettosi dell’ambiente che non esauriranno il pianeta dalle sue risorse naturali.

Al contrario, esisteranno solo nel metavers dove cresceranno in tempo reale e prendono vita semplicemente premendo un pulsante.

I genitori vedranno la loro prole e interagiranno con loro attraverso occhiali per realtà aumentata e guanti tattili di nuova generazione. Questi dispositivi consentono agli utenti di provare una sensazione di tocco realistica durante la gestione di oggetti virtuali o olografici.

Non costeranno nulla da sfamare, non occuperanno spazio e rimarranno in salute finché sono programmati per “vivere”. E potrebbero essere accessibili tramite un servizio di abbonamento di tipo Netflix a soli $ 25 al mese.

Mentre il concetto può sembrare “leggermente in umido”, rappresenta una soluzione praticabile a lungo termine per il controllo delle nascite senza impedire alle persone di avere figli, secondo Campbell.

“I bambini virtuali possono sembrare un passo da gigante rispetto alla nostra situazione attuale, ma entro 50 anni la tecnologia sarà progredita a tal punto che i bambini che esistono nei metavers saranno indistinti da quelli del mondo reale”, afferma Campbell .

“Mentre i metavers si evolvono, vedo i bambini virtuali diventare una parte accettata e pienamente assunta della società in gran parte del mondo sviluppato.

