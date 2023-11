I cibi per i vegetariani necessari per dormire assumendo il triptofano

Reading Time: 2 minutes read

Di seguito i cibi che si basano sul consumo di 280 milligrammi di triptofano al giorno.

1. Tofu solido: 592 mg, 212% RDA.

Il tofu è uno degli alimenti vegetariani più ricchi di triptofano. Una tazza di tofu cotto e sodo rappresenta il 212% della RDA di triptofano. Inoltre, questa proteina di origine vegetale è ricca di fibre, calcio, vitamine del gruppo B e offre 43 grammi di proteine ​​per porzione.

2. Edamame: 416 mg, 149% RDA

I semi di soia verde, o edamame , sono una proteina vegetale saziante grazie al loro profilo di fibre e proteine. Sono anche considerate una proteina completa perché contengono tutti e nove gli aminoacidi essenziali. Una tazza di edamame cotto fornisce il 149% della RDA di triptofano, 31 grammi di proteine ​​e il 37% del DV di fibre. Gli edamame sono molto ricchi di nutrienti e un’ottima fonte di magnesio, , vitamina K e vitamine del gruppo B come acido folico e tiamina.

3. Semi di zucca: 162 mg, 58% RDA

Le zucche sono solitamente sinonimo di autunno, ma i semi di zucca, o pepitas, possono essere gustati tutto l’anno. Questi semi contengono una grande quantità di polifenoli, antiossidanti e nutrienti. Secondo una recensione del novembre 2020 pubblicata su ‌ Scientific African ‌, i semi di zucca sono collegati alla riduzione del rischio di determinate condizioni, infiammazioni e infezioni, depressione, zucchero nel sangue e pressione sanguigna . Una porzione da 1 oncia di semi di zucca racchiude il 58% della RDA di triptofano e 8,5 grammi di proteine.

4. Farina d’avena: 94 mg, 33% RDA

La farina d’avena è un’opzione nutriente e conveniente per la colazione per iniziare la giornata. Puoi ottenere il 33% della RDA per il triptofano in 1 tazza di farina d’avena cotta, oltre a 5,9 grammi di proteine ​​e il 12% del DV per le fibre.

5. Uova: 77 mg, 27% RDA

Per molto tempo, le persone hanno avuto paura di mangiare le uova perché veniva detto loro che l’elevata quantità di colesterolo alimentare ìavrebbe aumentato i livelli di colesterolo . Ma molti dietisti ìconcordano sul fatto che le uova possono far parte di una sana e offrire effettivamente molti benefici per la salute.

Le uova sono un’opzione proteica di alta qualità veloce da preparare, facile ed economica. Un grande uovo sodo fornisce 6,3 grammi di proteine ​​e il 27% della RDA di triptofano. Inoltre, secondo una recensione del febbraio 2017 pubblicata sulla rivista ‌ Nutrients ‌, le uova sono ricche di luteina e zeaxantina, antiossidanti collegati alla riduzione del rischio e della progressione della degenerazione maculare e della cataratta legate all’età .

6. Burro di arachidi: 74 mg, 26% RDA

Il burro di arachidi è ricco di triptofano! Due cucchiai di burro di arachidi rappresentano il 26% della RDA. Il burro di arachidi è anche una buona fonte di steroli vegetali, vitamina E e grassi monoinsaturi, che forniscono benefici per la protezione del cuore. Questi nutrienti aiutano a ridurre l’infiammazione, a diminuire l’accumulo di placche nelle arterie e ad abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi LDL (cattivo) , secondo la Mayo Clinic.

Fonte

livestrong.com

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]

Condividi nei social