Reading Time: 1 minute read

Nel contesto della guerra in e della chiusura dello spazio aereo bielorusso, qualsiasi viaggio in è “formalmente sconsigliato”, ha indicato lunedì 13 gennaio il ministero francese per l’Europa e gli affari esteri.

I francesi in Bielorussia sono invitati a lasciare il Paese senza indugio su strada, attraverso i valichi di frontiera con la Lituania, la o la Lettonia. Se necessario, i passeggeri che arrivano in aereo devono richiedere un visto di uscita ai servizi del Ministero dell’Interno bielorusso.

I confini con la Lituania e la Lettonia rimangono aperti. L’unico valico accessibile ai viaggiatori diretti in è quello di Brest-Terespol.

L’ambasciata può ancora essere raggiunta per telefono (+375 17 229 18 00 o +375 17 229 18 01) e info.minsk-amba@diplomatie.gouv.fr

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social

No related posts.