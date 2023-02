Reading Time: 1 minute read

Un documento trapelato da una fonte militare riservata mostra che, i cattolici volontari e dipendenti per organizzazioni pro-vita, pregano il rosario o assistono ai sermoni in lingua latina, sono stati classificati come estremisti e indicati con l’acronimo RTC (Radically Traditional Catholic).

Questo documento del 23 gennaio di quest’anno è arrivato sul tavolo del procuratore generale degli Stati Uniti al quale è stato chiesto di avviare un’indagine sulla questione e proibire l’infiltrazione di gruppi , da parte di agenti federali a causa di pratiche religiose.

Il procuratore degli Stati Uniti della Virginia ha affermato che il documento riservato sarebbe più atteso in un regime autoritario di Cuba, piuttosto che in un paese considerato la patria della libertà religiosa.

Quanto sopra però ha dei precedenti, come ad esempio, quanto accaduto in Pennsylvania.

Il 23 settembre 2022, alle 6:45, la polizia si è avvicinata alla sua casa con 15 veicoli, inclusi membri di un’unità SWAT, che hanno fatto irruzione nella sua casa e trascinato fuori l’uomo puntandogli le pistole alla testa, mentre sua moglie e sette piangevano i bambini guardavano. I vicini erano certi che fosse un serial killer, o almeno un pedofilo.

Tuttavia, si è scoperto che l’unico motivo per cui la SWAT si è presentata alla sua porta era che 13 mesi prima aveva tentato di dissuadere una donna incinta dall’uccidere il suo bambino non ancora .

Questo gli è bastato per essere trattato come un criminale dalle forze dell’ordine. Alla fine, il 30 gennaio 2023, è stato assolto all’unanimità da una giuria di Filadelfia.

