I leader mondiali nella tecnologia dei droni: Stati Uniti (1)

Gli Stati Uniti rimangono il leader mondiale nella tecnologia dei droni. Un decennio di ampio lavoro operativo con i droni ha dato alle forze armate statunitensi un’enorme esperienza con l’architettura, il design e l’impiego della tecnologia UAV.

Sebbene i conflitti tra servizi e tra agenzie abbiano rallentato lo sviluppo dei droni nella seconda metà della guerra fredda, la necessità di energia aerea nelle guerre sul terrore ha provocato una massiccia ondata di innovazione.

Ogni servizio negli Stati Uniti impiega migliaia di UAV, conducendo missioni che vanno dallo sciopero all’ISR al relè di comunicazione.

Le campagne di droni su Iraq, Afghanistan, Pakistan, Yemen e Somalia hanno catturato l’immaginazione e non sempre in senso positivo. Non da quando l’uso dei B-52 sul Vietnam del Nord ha una campagna aerea guadagnato così tante critiche internazionali. Tuttavia, queste campagne graffiano a malapena la superficie dei contributi UAV alle operazioni militari statunitensi.

Gli Stati Uniti stanno anche spingendo i limiti dell’innovazione dei droni. Comunque il Programma UAV UCLASS funziona, fornirà agli Stati Uniti le basi per una capacità di drone a carico del vettore in grado di mantenere vitale l’aviazione navale degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno anche aperto la strada al lavoro su droni invisibili, droni di sorveglianza ad alta quota e altri veicoli che soddisfano i bisogni in tutto lo spettro della politica politica e militare.

