Quello che scriviamo ha dell’incredibile, ma è realmente accaduto. L’idea è partita dagli Stati Uniti, ove un gruppo di studenti ha deciso di limitare l’utilizzo degli smartphone come fonte unica di svago.

Sono quindi diventati #noscreenager, ovvero uno spazio in cui sperimentare la vita senza l’onnipresenza degli smartphone.

Quando il gruppo si riunisce le regole sono semplici: #noTikTok, #noInstagram.

Il luogo di incontro è nella biblioteca pubblica del Grand Army Plaza a Brooklyn, New York.

Cosa fanno, di cosa parlano senza gli smartphone ed i social media ?

Discutono di libri letti o da leggere. Di quanto è possibile fare per il prossimo, dalla strada e ovunque possibile.

Adesso la domanda di chi leggerà è…Come può un adolescente moderno sopravvivere senza i social ?

Semplicemente disintossicandosi da esso, ovvero uscire e incontrare gli amici od i conoscenti a viso aperto, una birra insieme, un cinema, qualsiasi cosa ludica o di studio che eviti l’utilizzo dello smartphone ed i social media.

Il viaggio della disintossicazione comunque non può avvenire immediatamente, ma graduale, quindi è preferibile cambiare lo smartphone con un semplice a conchiglia, si hai letto bene. La differenza è che non navighi. Telefoni e ricevi. Punto.

Il telefono a conchiglia fa dimenticare quei momenti in cui normalmente lo prendi di riflesso.

Riprendersi la vita…e stare seduti con i propri pensieri potrebbe essere devastante per alcuni, ma è davvero meraviglioso da praticare e imparare nel fare.

Senza telefono, sei costretto a vivere questi momenti e ad assaporarli davvero.

La nuova rivoluzione di coloro che desiderano andare controcorrente, uscire dagli schemi di pensiero conformistici, aiuta a produrre il senso della propria vita in questo mondo.

Attualmente in quel gruppo ci sono nove adolescenti che sono passati ai flip phone, ma sono in evoluzione e vorrebbero esportare questa nuova idea di aggregazione ludica in uno stile di vita concreto.

L’uso del flip-phone raggiunge la massa critica in un gruppo di amici, i messaggi di testo diventano una rarità. È troppo ingombrante e richiede troppo tempo. Quindi la conversazione è d’obbligo con la persona fisica previa appuntamento nel luogo X all’ora Y.

Questo è estremamente prezioso per gli adolescenti, che imparano e crescono costantemente e provano milioni di ansie.

Gli smartphone ti consentono di condividere quelle ansie in un istante, che possono essere dannose. Elaborare questi pensieri alla velocità di un flip-phone dà un minuto in più per sederti con loro, e scoprire che quelle ansie spariscono.

È sicuramente un compromesso, ma il gruppo sta crescendo ed espandendo alla Essex Street Academy nel Lower East Side, la Beacon High School di Hell’s Kitchen.

Imparare a stare bene senza lo smartphone, senza il costante commento degli altri – per essere solo — è una cosa importante da raggiungere, o almeno da tentare in modo consapevole. È anche una cosa incredibilmente potente, apprezzare il momento.

Dedicare del tempo a conoscere te stesso ed esplorare il mondo intorno a te. È molto più appagante – e reale – di quello all’interno della costosa scatolina dello smartphone iPhone o Android.

[Stile di Vita – Un modo di vivere]

