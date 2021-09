I rifiuti di vino utilizzati per creare carburante su auto da corsa

Reading Time: 1 minute read

Una società energetica, attiva in più di 130 paesi in tutto il mondo, producendo e commercializzando carburanti su scala globale, ha creato un combustibile rinnovabile al 100%, ottenuto da residui dell’industria vinicola, come fecce di vino e vinacce.

Secondo l’azienda, la crisi energetica e ambientale deve essere affrontata quando si considera lo sviluppo di nuovi combustibili ad alte prestazioni, e il loro ultimo sviluppo fa proprio questo. Denominato Excellium Racing 100, il carburante riduce immediatamente le emissioni di CO2 di un’auto di un minimo del 65%.

Nella creazione del carburante, i residui dell’industria vinicola vengono utilizzati per produrre bioetanolo o etanolo avanzato, quindi miscelati con ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether) seguendo una serie di processi tra cui fermentazione industriale, distillazione e disidratazione. Tutti i materiali utilizzati provengono dall’economia circolare.

Il carburante sarà introdotto dalla prossima stagione al FIA World Endurance Championship (WEC), inclusa la 24 Ore di Le Mans 2022, e alla European Le Mans Series (ELMS).

