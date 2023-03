Reading Time: 1 minute read

L’autore britannico Ian Fleming pubblicò il primo romanzo di James Bond 70 anni fa e si intitolava: “Casino Royale”.

Il libro, pubblicato il 13 aprile 1953, ha presentato al mondo l’agente segreto britannico James Bond, numero di codice 007, che sarebbe andato in missione per sconfiggere i cattivi, in ​​​​un totale di 14 libri, che sono serviti anche come base per un popolare franchise cinematografico.

Per celebrare il 70° anniversario del primo romanzo, i libri di James Bond verranno ristampati in forma rivista. Sono state rimosse alcune descrizioni e un linguaggio razzista obsoleto, tra cui l’uso della parola N.

Lo rende noto Ian Fleming Publications, la società che gestisce il patrimonio letterario dell’autore.

La decisione ha scatenato polemiche nel Regno Unito e tra i fan di Bond in tutto il mondo.

Alcuni critici vedono questo come una forma di censura.

Nel frattempo, altri sottolineano che anche se i riferimenti ai neri sono stati riformulati, i termini che prendono in giro altre etnie, come i caratteri dell’Asia orientale e coreani, rimangono nei libri, come riportato dall’Independent del Regno Unito .

I libri includono anche un disclaimer secondo cui i contenuti possono contenere espressioni e atteggiamenti che un pubblico moderno potrebbe trovare offensivi.

Le revisioni hanno evitato di affrontare i termini e le descrizioni sessiste e omofobiche, tuttavia, che i romanzi conservano, comprese frasi come “il dolce sapore dello stupro” e “donne sfacciate”, mentre l’omosessualità viene definita una “disabilità ostinata”, il Lo riporta il Daily Telegraph del Regno Unito .

Questo articolo è stato tradotto dal tedesco.

