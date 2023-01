Reading Time: 2 minutes read

Il divieto agli stranieri di acquistare proprietà residenziali in Canada, è entrato in vigore il 1/1/23 con l’obiettivo di rendere disponibili più case per i locali che affrontano una crisi immobiliare.

Diverse eccezioni all’atto consentono a individui, come rifugiati e residenti permanenti che non sono cittadini, di acquistare case.

Alla fine di dicembre, Ottawa ha anche chiarito che il divieto si applicherà solo alle abitazioni cittadine e non alle proprietà ricreative come i cottage estivi.

La misura temporanea di due anni è stata proposta dal primo ministro Justin Trudeau durante la campagna elettorale del 2021, quando l’aumento dei prezzi ha messo la proprietà della casa fuori dalla portata di molti canadesi.

“L’appetibilità delle case canadesi sta attirando profittatori, ricche società e investitori stranieri”, ha detto il suo partito liberale all’epoca nella sua tavola elettorale.

Dopo la vittoria elettorale del 2021, i liberali hanno introdotto silenziosamente il divieto di acquisto di proprietà residenziali da parte dei non canadesi.

Anche mercati importanti come Vancouver e Toronto hanno introdotto tasse sui non residenti e sulle case vuote. La Canada Mortgage and Housing Corporation, l’agenzia nazionale per gli alloggi, ha affermato in un rapporto di giugno che entro il 2030 saranno necessarie quasi 19 milioni di unità abitative.

Ciò significa che devono essere costruite 5,8 milioni di nuove case, o 3,5 milioni in più di quanto si prevede attualmente di costruire per soddisfare tale domanda, ha affermato.

Nonostante un recente periodo di massimo splendore, il mercato immobiliare del paese si è raffreddato per i venditori poiché i tassi ipotecari hanno seguito l’aggressiva politica monetaria della Banca del Canada nel tentativo di frenare l’inflazione.

Secondo la Canadian Real Estate Association, i prezzi medi delle case sono scesi da un picco di oltre 800.000 dollari canadesi (590.000 dollari USA) all’inizio del 2022 a poco più di 630.000 dollari canadesi (465.000 dollari USA) il mese scorso.

Molti esperti hanno anche affermato che il divieto agli acquirenti stranieri – che rappresentano meno del cinque percento della proprietà della casa in Canada, secondo l’agenzia nazionale di statistica – non avrebbe l’effetto desiderato di rendere le case più convenienti. Piuttosto indicano la necessità di una maggiore costruzione di alloggi per soddisfare la domanda.

