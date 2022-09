Reading Time: 3 minutes read

Quando arriva il momento di pulire getti i rifiuti alimentari che hai nel lavandino e nello smaltimento dei rifiuti, giusto? Sfortunatamente, di solito non è l’idea migliore, a seconda di cosa stai cucinando.

Lo smaltimento dei rifiuti rende la vita di uno chef casalingo molto più semplice, ma quante volte pensi davvero di aver fatto la cosa giusta ?

Leggi questo elenco di cose che non dovresti mai buttare nello scarico, quindi sposta il cestino un po’ più vicino al lavandino: lo userai molto di più.

Probabilmente ti prepari una caffettiera prima di andare al lavoro, e se è il tuo giorno per farlo in ufficio, probabilmente ne farai un’altra prima di mezzogiorno.

Partiamo dal Caffè! Dopo aver preparato una tazza di caffè, non gettare i fondi nel lavandino.

Quando gettato nel lavandino, i fondi di caffè possono causare un accumulo nei tubi.

Quindi cosa dovresti fare con i tuoi vecchi fondi di caffè?

Anche se non compostate, i fondi di caffè sono un deterrente naturale per molti parassiti del giardino! Basta cospargerli nel tuo giardino per prevenire insetti e creature indesiderate.

E se mai proverai alcuni dei mestieri che sfogli su Pinterest, i fondi di caffè hanno tutti i tipi di usi artistici perché sono un agente colorante naturale.

Passiamo ai Gusci d’uovo. La maggior parte delle persone concorda sul fatto che i gusci d’uovo sono dannosi per i lavandini perché la membrana può causare un effetto adesivo e legarsi alle lame dello smaltimento dei rifiuti.

Alcuni dicono che i gusci d’uovo affilano le lame, ma questa è una storia da vecchiette. Tuttavia, non devi semplicemente metterli nella spazzatura: i gusci d’uovo sono in realtà piuttosto utili .

I gusci d’uovo sono in grado di pulire perfettamente i tuoi utensili da cucina e, poiché sono ricchi di calcio, sono l’oggetto perfetto per avviare un bidone del compost.

Gli adesivi sugli alimenti, frutta inclusa, vanno tolti perché non sono solubili in acqua e si accumulano nello scarico e si attaccano ai tubi. Vanno gettati nell’immondizia adatta alla plastica.

La Farina…si stai leggendo bene…Pensa a quando la mescoli con l’acqua. Crea una sostanza che può essere meglio descritta come una rivale della colla di Elmer.

La farina inizierà immediatamente a intasare i tubi e persino a bloccare lo smaltimento dei rifiuti.

Proprio come il riso e la pasta, una piccola quantità probabilmente non è la fine del mondo, ma cerca di non versarne una tazza nel lavandino a meno che tu non voglia una visita dal tuo idraulico.

Dopo la farina passiamo alla Pasta e al riso. I carboidrati, croce e delizia, se molto probabilmente cucini pasta e riso più volte alla settimana, e anche se raramente hai degli avanzi, a volte qualche rigatoni finisce nello scarico quando pulisci?

La pasta e il riso sono molto ricchi di amido e continuano ad espandersi (anche dopo la cottura) quando entrano in contatto con l’acqua.

Anche se non sarebbe un grosso problema se una singola ciocca di capelli d’angelo scivolasse in qualche modo nel tuo lavandino, non gettare mai un’intera padella di risotto ai funghi che non è venuto a tuo piacimento nello smaltimento dei rifiuti.

E già che ci siamo, non dovresti nemmeno scolare la pasta sul lavandino, ne parleremo più avanti.

Latte e prodotti lattiero-caseari. Se probabilmente hai versato il contenuto di una lattiera semivuota nello scarico più di un paio di volte, hai fatto una sciocchezza perché ha un enorme impatto ambientale, tanto che le aziende nel Regno Unito possono essere multate per aver fatto esattamente questo.

Il problema è che il processo di scomposizione del latte utilizza molto ossigeno. Quando viene consumato da quel processo, ne rimane meno per gli esseri viventi che dipendono da esso.

Il latte in quantità sufficientemente grandi può soffocare interi ecosistemi e le fuoriuscite di latte su larga scala hanno precedentemente spazzato via intere popolazioni ittiche.

I prodotti a base di latte possono avere gli stessi effetti devastanti, e questo include cose come yogurt, formaggio, burro e panna.

Ci sono programmi messi in atto per lo smaltimento di latti e prodotti lattiero-caseari commerciali, ma cosa dovresti fare con il tuo? Bevi entro le date di scadenza e acquista quantità minori per rendere le tue abitudini più rispettose dell’ambiente.

Ed eccoci ad un’altro errore che accade, ovvero l’acqua della pasta buttata nel lavandino…Chiamato anche “oro liquido” da molti chef esperti, l’acqua che hai usato per bollire la pasta è piena di tonnellate di amido che possono (e dovrebbero!) essere utilizzate per addensare la salsa che stai servendo con la tua pasta.

L’acqua amidacea agisce come un emulsionante, legando insieme l’acqua e l’olio in salsa. Se incorpori solo pochi cucchiai di oro liquido nella tua salsa, ti ritroverai con una salsa setosa e degna di un ristorante che non lascerà una pozza d’acqua all’esterno del piatto.

Si attaccherà anche molto meglio alla tua pasta, creando un’esperienza culinaria molto più piacevole e gustosa per tutti. E una volta che hai preparato la salsa, non pensare di poter versare anche il resto dell’acqua nello scarico.

Conservalo in una vaschetta per cubetti di ghiaccio e usalo come addensante per zuppe, stufati, sugo e salse future. Non te ne pentirai!

