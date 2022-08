Reading Time: 1 minute read

La guerra e la crisi non hanno influenzato sul commercio tedesco con l’Est che è in crescita, sia nelle importazioni che nelle esportazioni nella prima metà del 2022, questo è quanto ha annunciato lunedì il Comitato per le relazioni economiche dell’Europa orientale (OA).

Di conseguenza, è stato registrato un aumento del 14 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che corrisponde a quasi 280 miliardi di euro. Il Comitato orientale ha valutato i dati dell’Ufficio federale di statistica per i numeri.

L’OA afferma inoltre che il commercio tedesco con la regione dell’Europa sudorientale è “solido” e il commercio tedesco con l’Asia centrale e il Caucaso meridionale si è sviluppato “dinamicamente”.

Il previsto calo dell’export delle attività con Russia (-4,4 miliardi di euro) e Bielorussia (-250 milioni di euro) è stato compensato in particolare dalla crescita delle esportazioni verso Polonia (+6 miliardi di euro) e Repubblica Ceca (+3,9 miliardi di euro).

Secondo le stime dell’OA, è probabile che le esportazioni tedesche verso la Russia diminuiscano ulteriormente nella seconda metà del 2022, poiché gli obblighi derivanti dai vecchi contratti sono stati elaborati e molte aziende hanno chiuso le loro attività russe.

Il commercio tedesco con l’Ucraina è diminuito dell’11% nella prima metà dell’anno, con l’ultimo calo di giugno di appena il 5%. Ciò fa sperare in un’ulteriore stabilizzazione della situazione.

Fonte: comunicato stampa OA

