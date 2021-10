Il costo climatico della nuova corsa allo spazio

Reading Time: 1 minute read

Il turismo spaziale è diventato una realtà nell’ultimo mese, con due miliardari che si sono lanciati per spazzare via i confini dello spazio con una tecnologia all’avanguardia, ma le emissioni di CO2 di tali viaggi potrebbero avere un prezzo pesante per il clima.

L’11 luglio, il magnate del Virgin Group Richard Branson è decollato su un aereo a razzo, con il magnate di Amazon Jeff Bezos alle calcagna il 20 luglio.

I due viaggi di successo sono una spinta per il turismo spaziale, che sta già vedendo persone prenotare biglietti del valore di centinaia di migliaia di euro per toccare le stelle.

Virgin Galactic mira a organizzare 400 viaggi all’anno a lungo termine e ad aggiungere più spazioporti in tutto il mondo, ha detto un portavoce a EURACTIV.

Nel frattempo, Bezos afferma di aver venduto quasi $ 100 milioni di biglietti per futuri voli passeggeri.

Anche altri paesi, tra cui Cina e Russia, tengono d’occhio tali viaggi, secondo Ricardo Conde, presidente dell’Agenzia spaziale portoghese.

’74 viaggi intorno all’equatore’, ma tali odissee spaziali avranno una ricaduta pesante sul clima.

