Facendo il punto sulla stagione di scavi del 2022 nella penisola di Taman, delimitata dal Mar Nero e dal Mar d’Azov (Russia meridionale), gli specialisti della spedizione archeologica di Phanagoria hanno rivelato i reperti più affascinanti fatti quest’anno sul posto, apprendiamo sul sito web del Volnoïé delo, a sostegno del progetto.

Si tratta innanzitutto di un medaglione d’argento, rinvenuto in una sepoltura del I secolo della nostra era. Il manufatto presenta una rappresentazione di Afrodite e dieci segni zodiacali (Acquario e Bilancia sono assenti).

A giudicare dagli altri gioielli indossati dalle sue spoglie, come anelli e orecchini, legati anche al culto della dea olimpica dell’amore e della bellezza, la defunta non era altro che una discepola o sacerdotessa di quella divinità. Questi fatti confermano così lo status di antica colonia greca dell’antica città di Fanagoria e il fatto che la popolazione locale perpetuò il culto del Pantheon greco almeno fino al I secolo, e probabilmente credette anche nell’astrologia. .

Un secondo manufatto degno di nota è una spada massiccia e preziosa, trovata in un nascondiglio in una profonda cripta, dove giaceva un guerriero. Caratteristico dell’epoca delle invasioni barbariche (IV-VI sec.), risulta essere di origine orientale, e più in particolare iraniana, come indica la parte superiore dorata del suo manico in legno.

Da parte sua, quest’arma, presumibilmente un dono diplomatico o un trofeo di guerra, dimostra quindi gli stretti legami politici e culturali che Fanagoria mantenne con il Secondo Impero Persiano, che si estendeva sull’attuale Iran e Iraq.

Infine, un altro interessante ritrovamento è quello di numerose casse e borse, frettolosamente occultate dagli abitanti della penisola di Taman nell’alto medioevo durante le invasioni barbariche.

Dopo l’analisi, è emerso che le borse contenevano una media di 30-80 monete e sarebbero state utilizzate quotidianamente, il che suggerisce che la gente del posto allora individualmente aveva abbastanza risparmi per vivere per un mese al massimo.

