Alcuni residenti del Tennessee si sono lamentati del fatto che una crosta fuligginosa e scura ha ricoperto case, automobili, segnali stradali, mangiatoie per uccelli, mobili da giardino e alberi mentre il fungo si diffondeva in modo incontrollabile, alimentato dai vapori alcolici che si diffondono dalle botti di rovere carbonizzato di whisky Jack Daniel’s invecchiato.

Jack Daniel’s ha costruito sei magazzini, noti come barrelhouses, per invecchiare il whisky nella contea rurale di Lincoln, che ospita circa 35.000 residenti, e ne sta costruendo un settimo su una proprietà che ha spazio per ospitarne un altro, ha detto un portavoce della compagnia.

La distilleria ha chiesto alla contea di ricollocare una seconda proprietà dove potrebbe costruire altri sei barili.

Una rappresentante dell’azienda, Donna Willis, ha detto ai funzionari della contea a novembre che 14 barili avrebbero generato 1 milione di dollari di entrate fiscali annuali per la contea, che aveva approvato circa 15 milioni di dollari di spesa generale per l’anno fiscale 2022.

Ma non tutti i residenti sono contenti dell’espansione. Il fungo alimentato a etanolo noto come fungo del whisky ha prosperato per secoli intorno a distillerie e panetterie.

Ora è fonte di lamentele da parte dei residenti che vivono vicino alle distillerie di bourbon del Kentucky, ai produttori di whisky canadesi e a quelli di rum caraibico.

La salute dei residenti della contea di Lincoln, nel Tennessee, è molto importante dei dollari, quindi hanno denunciato la Jack Daniel’s, famosa distilleria fondata nel 1866 nella vicina contea di Moore.

Finirà tutto a tarallucci e whisky?

