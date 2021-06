Il futuro verde della moda

Reading Time: 2 minutes read

Il futuro della moda è nel rispetto dell’ambiente, almeno nei propositi. Intanto vedremo la creazione di abiti con paillettes di alghe, tintura di vestiti con batteri fino alla piantagione di pigmenti tracciabili nel cotone, una marea emergente di innovazioni tecnologiche che l’industria della moda sta pensando di creare ed attuare.

Il cambiamento è urgentemente necessario, poiché l’industria consuma 93 miliardi di metri cubi di acqua all’anno, scarica 500.000 tonnellate di microfibre di plastica nell’oceano e rappresenta il 10% delle emissioni globali di carbonio, secondo la Ellen MacArthur Foundation.

Le crescenti richieste di cambiamento hanno generato risposte ingegnose, come l’impermeabile alle alghe della designer newyorkese Charlotte McCurdy.

La plastica scintillante di alghe che ha inventato in un laboratorio ha creato un capo sorprendente (e privo di carbonio), ancora di più quando ha collaborato con lo stilista Phillip Lim per realizzare un vestito di paillettes. È improbabile che si presentino nei grandi magazzini. Li vede più come un modo per dimostrare che i vestiti decarbonizzati sono possibili.

Altri, come le designer olandesi Laura Luchtman e Ilfa Siebenhaar di Living Color, stanno trovando modi per ridurre le sostanze chimiche tossiche e il consumo intensivo di acqua della tintura dei vestiti. Hanno trovato un improbabile alleato nei batteri.

Alcuni microrganismi rilasciano pigmenti naturali mentre si moltiplicano e, distribuendoli sul tessuto, tingono i vestiti con colori e motivi sorprendenti. La ricerca è pubblicata gratuitamente online e la coppia non ha alcun interesse per la produzione di massa.

Luchtman, che in precedenza ha lavorato nel fast-fashion, ha visto “da vicino l’impatto negativo di quell’industria in termini di sfruttamento delle persone e problemi ecologici” ed è determinato a rimanere su piccola scala. Altri, tuttavia, sperano che tali idee possano infiltrarsi nelle grandi aziende.

La start-up californiana Bolt Threads ha recentemente collaborato con Adidas, Lululemon, Kering e Stella McCartney per costruire impianti di produzione per Mylo, una pelle ricavata da radici di funghi. McCartney ha mostrato la sua prima collezione Mylo a marzo e Adidas ha promesso una sneaker Mylo entro la fine dell’anno.

Alcuni esperti sono scettici sul fatto che tali iniziative possano portare a trasformazioni su larga scala. Sumner vede l’impatto maggiore derivare dal miglioramento piuttosto che dalla sostituzione dei sistemi esistenti e afferma che la pressione dei consumatori e delle ONG significa che questo sta già accadendo.

Non che ci siano risposte giuste o sbagliate. La forza del movimento per la sostenibilità proviene da molti attori che si muovono nella stessa direzione.

Un’area che molti considerano prioritaria, tuttavia, è la trasparenza, e qui la tecnologia ha un ruolo chiaro da svolgere. La complessità delle catene di approvvigionamento è tale che “molte aziende non hanno idea di dove siano realizzati i loro capi, da dove provengano i tessuti, chi fornisce le loro materie prime”, ha affermato Delphine Williot, coordinatrice delle politiche per Fashion Revolution, un gruppo di campagna.

Il recente clamore sulle notizie secondo cui il cotone della regione cinese dello Xinjiang è stato raccolto con il lavoro forzato è stato aggravato dalla difficoltà di sapere dove è finito questo cotone. Pechino nega le accuse.

Fibretrace, che quest’anno ha vinto un premio per la sostenibilità dalla rivista Drapers, offre una possibile soluzione. Impianta un pigmento bioluminescente indistruttibile nei fili. Qualsiasi indumento risultante può quindi essere scansionato come un codice a barre per trovare le sue origini.

In combinazione con siti di dati come SourceMap e Open Apparel Registry che forniscono alle aziende una chiarezza senza precedenti sulle loro catene di approvvigionamento, è diventato sempre più difficile sostenere l’ignoranza.

[Moda / Abbigliamento – Accessori]