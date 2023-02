Reading Time: 1 minute read

Un cane da soccorso di Wałbrzych, che ha passato una settimana a cercare tra le macerie nella colpita dal , è tornato a casa per cure veterinarie, stremato e con una zampa ferita.

Il Golden Retriever di quattro anni di nome Orion era uno degli otto cani con la squadra di soccorso polacca HUSAR, inviata nella città turca di Besni poche ore dopo il primo terremoto.

Durante le operazioni, il comandante in capo dei vigili del fuoco polacchi, Andrzej Bartkowiak ha scritto su Twitter: “I nostri soccorritori a quattro zampe Nuka, Jerry, Jagger, Orion, Havana, Mela, Ruki, Rico, nonostante le lievi ferite subite durante l’azione, non mollare 💪 Circondati dalle cure, dopo le forniture mediche dei nostri e con le calzature giuste continuano a combattere 🇵🇱 🐕 ”

Tornato in dopo essere riuscito a salvare 12 persone, Orion è stato inviato in una clinica veterinaria presso l’Università di Scienze della vita a Wrocław a causa della stanchezza e di una zampa ferita.

Il comandante Albert Kościński ha detto: “Voglio che Orion sia adeguatamente curato. Questo è il mio amico che ne ha passate tante negli ultimi giorni”.

Un augurio di pronta guarigione a questo eroe a quattro zampe.

Photo cover courtesy by Wrocław University of Environmental and Life Sciences/Facebok

