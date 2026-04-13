Il lupo perde il pelo ma non il vizio – Analisi Clausole Contratto nuova Ditta Letturista a Firenze

Il contratto proposto dalla nuova ditta letturista a Firenze ripropone clausole abusive e illegittime, già condannate da TAR e Antitrust, in aperto contrasto con la normativa ARERA e il Codice del Consumo. Andiamo per ordine. Riceviamo dall’amministratore di un condominio X il nuovo contratto; lo leggiamo è lasciamo a voi consultare quanto abbiamo riscontrato:

1. Richiesta di Mail per Informare dell’Utente del Passaggio

Norma di Riferimento: Delibera ARERA 311/2019/R/idr.

Analisi: La ditta letturista ha un ruolo esclusivamente tecnico (lettura contatori). Non deve gestire comunicazioni dirette con i singoli utenti. Questa attività deve essere coordinata dall’amministratore e non può essere imposta come obbligo contrattuale.

2. Accesso Forzato all’Abitazione per Verifiche

Norma di Riferimento: Art. 14 Costituzione (inviolabilità domicilio), GDPR (trattamento dati personali).

Analisi: La clausola che consente a un operatore di entrare in casa “quando lo chiedono” è illegittima. L’accesso deve essere preventivamente concordato con l’utente e non può essere imposto unilateralmente.

3. Sanzioni Economiche Scalonate per Morosità (4€, 4€, 9€)

Norma di Riferimento: Delibera ARERA 311/2019/R/idr, Art. 25 Codice del Consumo.

Analisi: Le spese di morosità possono essere addebitate solo dal gestore del servizio (Publiacqua), non da una ditta terza. Inoltre, le minacce di sanzioni per ritardi di pochi giorni configurano una pratica commerciale aggressiva e scorretta.

4. Calcolo Bollette con Tariffe Giornaliere

Norma di Riferimento: Regolamento Publiacqua, Delibere ARERA.

Analisi: Il calcolo delle bollette e la fatturazione sono esclusiva competenza di Publiacqua. La ditta letturista non può imporre un proprio metodo di calcolo, neanche se “come da regolamento Publiacqua”.

5. Controlli a Campione Senza Preavviso

Norma di Riferimento: Art. 14 Costituzione, GDPR.

Analisi: I controlli sul funzionamento del contatore possono essere effettuati solo con preavviso e accordo con l’utente. L’accesso senza avviso è un’ingerenza illecita.

6. Ripartizione del Conguaglio per Perdite o Usi Comuni

Norma di Riferimento: Art. 1123 c.c., Delibera ARERA 655/2015/R/idr.

Analisi: La ripartizione degli consumi non contabilizzati (perdite, uso comune) deve essere deliberata dall’assemblea condominiale. Non può essere imposta unilateralmente dalla ditta. L’eventuale ripartizione deve essere equa, basata sui millesimi o su criteri condivisi.

7. Responsabilità Civile e Penale per Morosità

Norma di Riferimento: Art. 36 Codice del Consumo (clausole vessatorie).

Analisi: La minaccia di responsabilità penale per morosità è fuorviante e intimidatoria. Il recupero crediti è un procedimento civile. Questa clausola è nulla perché vessatoria.

8. Ripartizione delle Spese di Morosità tra i Condomini

Norma di Riferimento: Delibera ARERA 311/2019/R/idr, Sentenza TAR Lazio 7720/2021.

Analisi: È illegittimo addebitare le spese di morosità a tutti i condomini. Solo il moroso deve sopportarle. Questa pratica è stata sanzionata dall’Antitrust con 2 milioni di euro per Publiacqua.

9. Solleciti Scaglionati e Minaccia di Riduzione dell’Acqua

Norma di Riferimento: Delibera ARERA 311/2019/R/idr, Art. 25 Codice del Consumo.

Analisi: Solo Publiacqua può inviare solleciti e avviare procedure di morosità, dopo un preavviso di 40 giorni. Minacciare la riduzione dell’acqua a tutto il condominio è una pratica commerciale scorretta. La ditta letturista non ha alcun potere di minaccia.

10. Rinnovo Tacito dell’Incarico e Validità del Preventivo

Norma di Riferimento: Art. 1135 c.c., Cass. n. 35278/2022.

Analisi: L’incarico a una ditta per servizi non ordinari richiede una delibera assembleare. Non può essere imposto con un rinnovo tacito. Il preventivo non può essere valido fino al 2026 senza un mandato esplicito.

In conclusione è fondamentale segnalare questa ditta letturista ad ARERA, AGCM (Antitrust) e al Garante della Privacy.

Le clausole del contratto e le pratiche descritte configurano gravi violazioni della normativa vigente:

ARERA: La ditta agisce al di fuori delle sue competenze (Delibera 311/2019/R/idr), minacciando sospensioni e gestendo morosità, attività riservate esclusivamente al gestore (Publiacqua).

AGCM: Le clausole vessatorie, le minacce collettive e la pressione psicologica (es. “massima urgenza” per una lettura del 2024) sono pratiche commerciali scorrette, già sanzionate con 2 milioni di euro per Publiacqua (TAR Lazio 7720/2021).

Garante della Privacy: L’accesso non concordato alle abitazioni e la condivisione di dati e corrispondenza violano il diritto alla privacy.

La segnalazione è l’unico modo per far cessare un sistema illegittimo che si ripete con il cambio di gestione (“il lupo perde il pelo, ma non il vizio”).

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