Il Metaverso coinvolge 5 milioni di brasiliani

Reading Time: 4 minutes read

La più recente trasformazione tecnologica del 21 ° secolo è già in corso in Brasile e all’esterno tempistiche di Facebook (o Meta), nonostante la disposizione di Mark Zuckerberg per guidare la costruzione di metaverso.

La ricerca dell’istituto Kantar Ibope Media rivela che il 6% dei brasiliani con accesso a Internet ha già avuto una sorta di esperienza nel metaverso, informa un Rapporto UOL. Secondo l’istituto, il numero equivale a 4,9 milioni di persone.

Mentre Zuckerberg ha definito un orizzonte temporale da 10 a 15 anni per la piena realizzazione del metaverso, sotto forma di ambienti virtuali in tre dimensioni in cui le persone saranno in grado di interagire socialmente attraverso gli avatar, le versioni inaugurali di metaverso hanno già attratto utenti appassionati di tecnologie emerse di recente. Il cosiddetto “primi ad adottare”- pionieri nell’adottare la traduzione letterale.

L’indagine mostra che il 91% dei brasiliani che si sono già trasferiti in un ambiente virtuale autonomo sono coloro che cercano di seguire e sperimentare le nuove tendenze tecnologiche diffuse attraverso Internet.

Come nella maggior parte del mondo, il giochi sono la porta principale per i brasiliani a metaversarsi – l’89% ha dichiarato di impegnarsi quotidianamente in giochi elettronici di una certa natura.

“League of Legends” e “Fortnite” sono i giochi preferiti degli esploratori metaversi in Brasile. Entrambi funzionano come un ambiente di immersione digitale in cui si svolgono spettacoli multimediali virtuali, come feste e festival musicali, e includono l’acquisto di risorse digitali da utilizzare sulle piattaforme di giochi stesse. Si tratta di piattaforme centralizzate, in cui l’utente non beneficia dei sistemi economici sottostanti.

L’indagine Kantar Ibope Media non fa distinzione tra metaver centralizzate e decentralizzate. Pertanto, non è possibile avere un’idea di ciò a cui partecipano i giochi blockchain dil modello “play-to-earn”nell’impegno degli avatar brasiliani.

D’altra parte, la ricerca rivela che i brasiliani sono di buon umore per impegnarsi in eventi culturali o aziendali in ambienti virtuali. “C’è una pioggia di richieste per ambienti metaversi”, ha dichiarato il direttore del prodotto Blitzar al rapporto, una piattaforma dedicata alla produzione di eventi virtuali.

Alcune aziende utilizzano metaverse per promuovere i propri prodotti con nuove strategie di marketing. I negozi Renner hanno creato un negozio 3D virtuale in cui i clienti possono visualizzare le parti e acquistarle durante eventi live. Questo concetto si chiama “commercio dal vivo”. Un marchio di birra ha creato un bar nel gioco “GTA Online”.

Secondo il direttore di Kantar Ibope Media, Paulo Arruda, il successo del metaverso dipende meno dal fascino causato dalla tecnologia stessa e più dall’utilità che questi ambienti virtuali possono offrire agli utenti :

“La svolta è quella di creare utilità, cioè rendere la tecnologia sensata per le persone: come intrattenimento, servizio o facilitare l’esecuzione dei compiti. Altrimenti, quando le persone non vedono uno scopo, l’adesione tende ad essere inferiore.”

Sebbene sia in fase di sviluppo, le intenzioni di Facebook riguardo al metaverso non sono esattamente chiare. Nella comunità crittografica, ci sono quelli che accusano l’azienda che il suo progetto metaverso è solo un modo migliorato per estrarre dati dagli utenti senza offrire loro controparti, replicando il modello di business dei social network.

Un concetto centrale di metaverso proposto da piattaforme decentralizzate e kriptonative come Decentraland (MANA) e The Sandbox (SAND) è quello di garantire agli utenti la proprietà delle risorse digitali in modo che possano sfruttarle economicamente.

Molti dubitano che la compagnia di Zuckerberg sarà in grado di incorporare questo modo di essere questo è strano per lui e finora incompatibile con le sue strategie aziendali.

Su un pannello durante la conferenza Reuters Next, promosso dall’agenzia di stampa questa settimana, Yat Siu, presidente e co-fondatore di Animoca Brands, uno dei principali studi per la creazione di giochi e piattaforme per il metaverso, paragonato Facebook a Disneyland per mettere in discussione le intenzioni di Meta: il marchio Facebook riprogettato il cui focus è metaverso :

Cosa sta facendo Facebook con Meta […] è un “metaverso falso”, a meno che non abbiano una descrizione reale di come gli utenti possano effettivamente possederlo. Finora è come Disneyland. È un posto bellissimo per passeggiare, ma probabilmente non vogliamo davvero vivere lì. Non è il tipo di posto in cui possiamo creare un business.”

Metaverse sull’aumento dei mercati finanziari

Dall’annuncio del passaggio del marchio Facebook a Meta, le azioni della società si sono deprezzate del 3,8%. Nel frattempo, nel mercato della criptovaluta, i token collegati a progetti metaversi decentralizzati sono saliti alle stelle, rompendo le massime storiche e accumulando guadagni superiori al 700% in 30 giorni, nel caso di SAND, un token originario di The Sandbox.

Altri gettoni che si sono distinti per tutto il novembre sono stati i GALA, dalla piattaforma di gioco Gala Games, o MANA, dal metaverso del Decentraland, e ENJ di Enjin, blockchain il cui focus è giochi e NFT.

Ma non è stato solo il mercato della criptovaluta a beneficiare di quello recente hype del metaverso. An rapporto dal quotidiano O Globo ha rivelato che la trasformazione di Facebook in Meta ha avuto un impatto molto positivo su un ETF (fondo indicizzato) lanciato nel giugno di quest’anno con l’intenzione di acquisire profitti da aziende che potrebbero beneficiare di un futuro in cui le persone dedicherebbero buona parte della loro vita alle interazioni in ambienti virtuali.

Alla fine di ottobre, il Round Hill Ball Metaverse, che porta curiosamente il simbolo META, aveva solo pochi milioni di dollari in gestione. Da allora, il fondo è cresciuto del 548% e ha raggiunto un patrimonio netto di $ 823,2 milioni, secondo i dati di Koyfin, una piattaforma di analisi degli investimenti.

Dopo il 28 ottobre, l’ETF Metaverse è aumentato di circa il 5%. Nello stesso periodo, le azioni delle principali società che compongono il portafoglio del fondo non hanno registrato risultati positivi, il che significa che gran parte della loro crescita non proviene dalla valutazione delle attività sottostanti, ma da investitori ottimisti sugli sviluppi del metaverso.

Sebbene l’inizio di dicembre abbia imposto correzioni sulla cripto principale del metaverso, la crescita esponenziale registrata a novembre consolida di più nuova tendenza nel mercato della criptovaluta.

Fonte : Kantar Ibope Media

[Tecnologia / Informatica / Domotica]