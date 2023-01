Reading Time: 2 minutes read

Le persone di tutto il mondo si sono riversate nelle piazze e nei centri di intrattenimento mentre il mondo ha inaugurato il 2023 sabato.

Gli Stati Uniti hanno accolto il nuovo anno nella famosa Times Square della contea mentre centinaia di persone si sono riunite per celebrare il nuovo anno.

Le celebrazioni di Capodanno sono state aperte al pubblico quest’anno dopo due anni di partecipazione limitata a causa della pandemia di COVID-19.

Nonostante la pioggia, centinaia di migliaia di partecipanti, soprattutto newyorkesi, e turisti da tutto il mondo hanno riempito la piazza.

Secondo quanto riferito, circa 1 miliardo di persone in tutto il mondo hanno assistito alle celebrazioni a New York, trasmesse in diretta su canali nazionali, portali Internet e applicazioni di social media.

In Türkiye, molte persone si sono radunate per celebrare il nuovo anno nei centri delle città. Nella megalopoli Istanbul, le persone si sono riversate in diverse piazze per celebrare l’arrivo del 2023.

I distretti di Besiktas, Taksim e Kadikoy erano tra i luoghi in cui le persone si incontravano per festeggiare il nuovo anno.

Nessuna celebrazione di massa per il capodanno in Ucraina e Russia in mezzo alla guerra

Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo hanno accolto il nuovo anno con concerti e fuochi d’artificio.

Anche le persone in diversi paesi europei si sono riversate all’aperto per eventi su larga scala. Lo spettacolo pirotecnico, annullato nel 2021 a causa dell’epidemia di coronavirus, quest’anno è stato consentito negli Champs-Elysees, la strada più frequentata e turistica della capitale francese Parigi.

Si stima che circa 500.000 persone abbiano partecipato alle celebrazioni negli Champs-Elysees. Mentre il traffico è stato chiuso ai veicoli lungo la strada, il trasporto pubblico a Parigi e dintorni è stato gratuito poiché autobus, treni suburbani e servizi della metropolitana sono stati prolungati fino al mattino.

In Germania, migliaia di persone si sono unite ai festeggiamenti di capodanno nella capitale Berlino alla Porta di Brandeburgo, un luogo simbolico dove le persone si riuniscono ogni anno per celebrare la fine dell’anno.

