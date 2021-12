Il Pantone 2022

Reading Time: 1 minute read

Il Pantone dell’anno 2022, chiamato Very Peri, è un blu pervinca destinato a ispirare fiducia e curiosità nell’anno a venire.

Se il viola suona familiare, sappi che l’ombra non è troppo lontana dall’Ultra Violet, una tonalità che era presente nel Pantone dell’anno 2018, per celebrare la non conformità di icone come Principe e Jimi Hendrix.

Per trovare Very Peri in tutto il mondo, basta guardare al mondo naturale, come ad esempio la lavanda francese ed i jacaranda sudafricani: entrambi mettono in risalto il viola.

Il viola è il colore della squadra di calcio fiorentina.

Gli alberi di jacaranda in fiore in tutto il mondo, dall’Australia e dalla California meridionale alla Spagna. Ma tra i più belli ci sono i jacaranda del Sudafrica, che fioriscono ogni autunno tra settembre e novembre.

Gli alberi di pervinca spargono petali profumati per le strade di Johannesburg e la capitale del paese, Pretoria.

In Johannesburg, dirigiti verso il quartiere di Kensington (Highland Road è un tratto popolare) per una vista ravvicinata o per un pranzo al libro Four Seasons Hotel The Westcliff, che si affaccia su un giardino di alberi di jacaranda.

Quando il crepuscolo colpisce proprio, le dune di sabbia a Parco nazionale delle dune di sabbia gira un caleidoscopio di colori, inclusa una tonalità pervinca, se sei fortunato.

Di solito l’arancia tradizionale, le dune di sabbia sono spesso alte più di 700 piedi, ma non sono l’unica cosa da vedere nel notevole parco.

Ogni primavera ed estate, campi di penstemon blu-viola e iridi selvatiche sbocciano nei prati subalpini del parco, mentre arrivano l’inverno, la neve batte le dune e i leoni di montagna, le pikas americane e le lepri con le ciaspole.

