Il Senatore Matteo Renzi ha dichiarato che dirigerà il giornale Il Riformista per un anno, dal 3 maggio al 30 aprile 2024.

I legislatori possono avere lavori al di fuori della in Italia. Renzi guadagna anche sul circuito delle conferenze e sedendo nel consiglio di amministrazione di un istituto saudita.

Nella sua ultima dichiarazione dei redditi, pubblicata sul sito del Senato, Renzi ha dichiarato un guadagno di oltre 2,5 milioni di euro (3,6 milioni di dollari) per il 2021.

Renzi ha guidato un governo di centrosinistra nel 2014-2016. Si è dimesso dopo aver perso un referendum costituzionale ed è rimasto leader del Partito Democratico fino alla sconfitta elettorale del 2018.

In seguito ha fondato il partito Italia Viva che ha preso circa l’otto per cento nel voto parlamentare dello scorso anno, in coalizione con un altro gruppo, guadagnandosi la rielezione al Senato.

