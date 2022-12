Reading Time: 1 minute read

Il Tour de France inizierà a Firenze nel 2024, segnando la prima volta nei 120 anni di storia della corsa che inizierà in Italia, ha rivelato il direttore di gara Christophe Prudhomme.

È stato visto come una stranezza della gara che l’Italia fosse stata esclusa dall’ospitare una “Grande partenza” per così tanto tempo ma non più, con la gara che partirà da Firenze il 29 giugno 2024.

La tappa 1 sarà una gita di media montagna che si concluderà a Rimini dopo un trekking lungo la costa adriatica.

Ci sarà un altro primato nel Tour 2024, con la gara che si concluderà a Nizza, piuttosto che il consueto finale sugli Champs Elysees a seguito dei concomitanti Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Tour De France 2024

LE PRIME TRE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2024

Sabato 29 giugno – 1a tappa: Firenze > Rimini, 205 km

Sunday, 30 June – Stage 2: Cesenatico > Bologna, 200km

Monday, 1 July – Stage 3: Piacenza > Turin, 225km

