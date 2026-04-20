Il vero obiettivo geopolitico della guerra contro Iran non è una finalità singola, ma il risultato di un intreccio strategico volto a disarticolare la funzione geopolitica dell’Iran come attore autonomo e a ristrutturare gli equilibri del Vicino Oriente.

Gli obiettivi principali si articolano in tre dimensioni:

Neutralizzazione della deterrenza regionale: Smantellare il potenziale militare, missilistico e nucleare iraniano per impedire a Teheran di agire come polo di contrasto agli interessi occidentali e di mantenere reti di influenza tramite proxy (Hezbollah, Houthi, milizie in Iraq e Siria).

Controllo energetico e contenimento della Cina: Sottrarre all’Iran il ruolo di fornitore energetico chiave per i mercati extra-occidentali, limitando così le entrate di Teheran e indebolendo l’asse strategico tra Iran e Cina, oltre a ridurre la capacità di Pechino di aggirare il sistema finanziario dominante.

Egemonia regionale a guida israeliana: Favorire l’ascesa di una “Grande Israele” e la frammentazione del Medio Oriente lungo faglie etniche e confessionali, impedendo la formazione di poli regionali competitivi e inserendo l’Iran in una condizione di subordinazione strategica permanente.

Le operazioni militari, condotte prevalentemente a distanza per evitare i costi di un intervento terrestre, mirano al logoramento strutturale dell’avversario e al controllo delle rotte energetiche globali, in particolare lo Stretto di Hormuz.

The true geopolitical objective of the war against Iran is not a single goal, but the result of a strategic interplay aimed at dismantling Iran’s geopolitical function as an autonomous actor and restructuring the balance of power in the Middle East.

The main objectives are threefold:

Neutralization of regional deterrence: Dismantle Iran’s military, missile, and nuclear capabilities to prevent Tehran from acting as a counter to Western interests and maintaining networks of influence through proxies (Hezbollah, Houthis, militias in Iraq and Syria).

Energy control and containment of China: Remove Iran’s role as a key energy supplier to non-Western markets, thereby limiting Tehran’s revenues and weakening the strategic axis between Iran and China, as well as reducing Beijing’s ability to circumvent the dominant financial system.

Israeli-led regional hegemony: Promoting the rise of a “Greater Israel” and the fragmentation of the Middle East along ethnic and sectarian lines, preventing the formation of competitive regional poles and placing Iran in a position of permanent strategic subordination.

Military operations, conducted primarily remotely to avoid the costs of a ground intervention, aim to structurally weaken the adversary and control global energy routes, particularly the Strait of Hormuz.

Informazioni sull'autore Federico Mattaliano Contributor Article by the Emmegipress Editorial Team. We provide customized geopolitical insights, OSINT (Open Source Intelligence) investigations, and fact-checking services focused on economic assets, political risk, and local stability in the Mediterranean and globally. Explore our services: Intelligence Radar Pro | Geo-Economic Analysis | Global Risk Intelligence (Custom Investigation). Disclaimer: Emmegipress acts strictly as a journalistic entity. Our reports are NOT financial advice, legal counsel, or certified audits. All investment decisions require independent verification by certified professionals. <a href="https://pmcomunicazione.com/en/emmegipress-terms-of-access-editorial-policy">Read full Terms of Access & Editorial Policy </a> Visualizza tutti gli articoli