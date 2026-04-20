Il vero obiettivo geopolitico della guerra contro Iran
Il vero obiettivo geopolitico della guerra contro Iran non è una finalità singola, ma il risultato di un intreccio strategico volto a disarticolare la funzione geopolitica dell’Iran come attore autonomo e a ristrutturare gli equilibri del Vicino Oriente.
Gli obiettivi principali si articolano in tre dimensioni:
Neutralizzazione della deterrenza regionale: Smantellare il potenziale militare, missilistico e nucleare iraniano per impedire a Teheran di agire come polo di contrasto agli interessi occidentali e di mantenere reti di influenza tramite proxy (Hezbollah, Houthi, milizie in Iraq e Siria).
Controllo energetico e contenimento della Cina: Sottrarre all’Iran il ruolo di fornitore energetico chiave per i mercati extra-occidentali, limitando così le entrate di Teheran e indebolendo l’asse strategico tra Iran e Cina, oltre a ridurre la capacità di Pechino di aggirare il sistema finanziario dominante.
Egemonia regionale a guida israeliana: Favorire l’ascesa di una “Grande Israele” e la frammentazione del Medio Oriente lungo faglie etniche e confessionali, impedendo la formazione di poli regionali competitivi e inserendo l’Iran in una condizione di subordinazione strategica permanente.
Le operazioni militari, condotte prevalentemente a distanza per evitare i costi di un intervento terrestre, mirano al logoramento strutturale dell’avversario e al controllo delle rotte energetiche globali, in particolare lo Stretto di Hormuz.
The true geopolitical objective of the war against Iran is not a single goal, but the result of a strategic interplay aimed at dismantling Iran’s geopolitical function as an autonomous actor and restructuring the balance of power in the Middle East.
The main objectives are threefold:
Neutralization of regional deterrence: Dismantle Iran’s military, missile, and nuclear capabilities to prevent Tehran from acting as a counter to Western interests and maintaining networks of influence through proxies (Hezbollah, Houthis, militias in Iraq and Syria).
Energy control and containment of China: Remove Iran’s role as a key energy supplier to non-Western markets, thereby limiting Tehran’s revenues and weakening the strategic axis between Iran and China, as well as reducing Beijing’s ability to circumvent the dominant financial system.
Israeli-led regional hegemony: Promoting the rise of a “Greater Israel” and the fragmentation of the Middle East along ethnic and sectarian lines, preventing the formation of competitive regional poles and placing Iran in a position of permanent strategic subordination.
Military operations, conducted primarily remotely to avoid the costs of a ground intervention, aim to structurally weaken the adversary and control global energy routes, particularly the Strait of Hormuz.