Al World Economic Forum di , in Svizzera, hanno partecipato anche esperti di etica futurista, tra questi c’era un professore che ha esortato all’adozione della neuro-tecnologia. Di cosa si tratta?

Ebbene questo sistema tecnologico di Intelligenza Artificiale consentirebbe ai datori di lavoro, governi e altri di decodificare l’attività cerebrale in modi che non si immagina possa essere fattibile e possibile.

Il professore di diritto e filosofia alla Duke Law School e presidente della stessa facoltà, in bioetica e scientifica, ha detto che si può leggere il cervello decodificandolo con dispositivi EEG o elettro-encefalografici basati sull’intelligenza artificiale.

Il professore si è concentrato su quelli che ha percepito come i risultati positivi del monitoraggio e dell’ingegneria sociale della specie, sottolineando che l’adozione di queste tecnologie potrebbe aiutare ad affrontare “alcune delle cause profonde della sofferenza umana, dalle malattie neurologiche e la degenerazione alla malattia mentale, ma anche di svelare molti dei segreti del cervello umano“.

Quanto sopra ti ha scioccato ? Forse pensi sia la classica boutade acchiappa click ? Verifica, informati, documentati.

Il relatore del ha indicato che la neuro-tecnologia indossabile impiantata, come ad esempio quella di Neuralink by Elon Musk, preannuncia un’era rivoluzionaria evolutiva nel controllo degli esseri umani a beneficio della società.

In pratica, ha detto il professore, “puoi avere un sensore EEG in ciascun orecchio come parte dei tuoi auricolari, dove puoi anche effettuare chiamate in conferenza e ascoltare la musica, monitorata tutto il giorno ogni giorno“.

Fine Prima Parte.

