Impiegati inefficienti in alcuni enti pubblici della Toscana

Questa notizia parte dalla precedente inchiesta sul bollo auto in cui le numerose segnalazioni hanno evidenziato una scarsa attitudine al rispetto dell’utente, visto come mucca per succhiare soldi piuttosto che sostenitore e sviluppatore di buone pratiche.

Questa volta parliamo della cosiddetta tassa sui rifiuti definita TARI, ove ulteriori segnalazioni sono pervenute numerose su fatti davvero assurdi, ma non lasciano più perplessi su quanto accaduto.

Fra le tante segnalazioni una in particolare ha fatto capire quanta inettitudine c’è in taluni enti, per quanto inerente specificatamente chi è di competenza nel ricevere la PEC e poi rispondere, in modo educato e civile all’utente.

Nel caso in questione, l’utente pur solerte nel segnalare di voler pagare la TARI, inviando due PEC all’ufficio tributi del di , il quale ha accettato l’invio come risulta qui di seguito, non ha avuto poi alcun riscontro:

La domanda/dubbio è quindi a cosa serve inviare una PEC se poi alcuno risponde all’utente sulla sua segnalazione che, peraltro in entrambi gli invii era per la mancanza dell’invio sulla rata di pagamento ?

Ma andiamo avanti. La cosa altrettanto assurda è stata poi che, dopo un’ulteriore segnalazione questa volta sul portale ALIA, il dipendente X (non si sa chi) risponde il 3 Novembre c.a. dopo un mese dalla segnalazione dell’utente inviata il 3 Ottobre c.a.

La cosa incredibilmente unica, ma passateci il termine assurda, è che cliccando sul link inviato dal dipendente X (la X è doverosa perché non si sa chi è, non c’è un nome o un ufficio o un telefono), si va in una pagina vuota in cui c’è scritto “Invalid Page”.

Dopo una serie di tentativi navigando sul portale di ALIA Servizi Ambientali (Toscana), finalmente il nostro utente riesce a trovare un link sulla TARI e…cliccando sopra chiede di registrarsi, dopo averlo già fatto su uno altro sito web della stessa azienda.

Comunque l’utente procede e verifica che la suddetta azienda gli ha notificato una richiesta di pagamento di ben 209 Euro per la TARI, compreso 48 Euro dell’anno precedente.

Qui l’utente ha cercato di capire telefonando alla società ALIA, ma altrettanto interessante è il fatto che, dopo una serie di tasti pigiati sui numeri indicati dall’operatore, il risultato finale è che gli operatori sono occupati, pertanto chiudono dicendo di andare sul loro sito web.

La novella non è terminata. L’utente va nel pannello manager e riscontra che quei 48 euro non risultano, mentre il PDF con la richiesta dei 209,00 Euro invece è ben evidente:

L’utente ha poi inviato una serie di documenti e screenshot all’azienda ALIA per fargli notare la loro inefficienza nel rispondere alle PEC, nel segnalare preventivamente da parte di qualche loro responsabile via PEC l’avviso di pagamento lasciando che l’utente entri a controllare – in mancanza di almeno una segnalazione preventiva come, invece fa la con una PEC per il bollo Auto –

A chi legge ogni ed ulteriore riflessione e commento, ricordando che questa inefficienza si paga tutti indistintamente facendo spallucce sino a quando non tocca la tasca del tizio o la tizia X o Y, utenti toscani.

