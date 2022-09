Reading Time: 1 minute read

I volantini su alcuni aerei promuovono cibi gustosi, ma in molti hanno trovato pollo e purè di patate inzuppati di grasso, cavolfiore bruciato, pasta fredda e una classica frittata poco appetitosa, tra molti altri. Più recentemente, un’assistente di volo avrebbe trovato una delle cose più scioccanti nel suo pasto in aereo.

Eat This, Not That riporta che molti cibi durante il volo non sono adatti per mangiare ad alta quota perché causano disidratazione, gonfiore o odori sgradevoli.

Gli alimenti evitabili includono broccoli, aglio, pesce, hamburger da fast food, coca cola dietetica e bevande (senza respiro) come caffè e alcol.

Ma secondo il blog di aviazione One Mile at a Time , su un volo SunExpress da Ankara a Düsseldorf il 21 luglio 2022, un’assistente di volo avrebbe trovato una testa di serpente mozzata nel suo pasto che avrebbe dovuto consistere solo di patate e verdure.

Il video dell’orribile scoperta è stato pubblicato sui social media, ma la società di catering responsabile del cibo sui voli SunExpress Airlines nega tutte le accuse e afferma che la testa di serpente non potrebbe provenire dalla loro cucina, quindi spetta a ciascuno decidere di chi fidarsi in questo caso nodoso.

Cose orribili simili a questa sono già accadute in precedenza: Smarter Travel ha rivelato che ci sono stati casi in cui le persone hanno trovato larve, scarafaggi e frammenti di vetri rotti nei pasti in aereo, quindi tieni d’occhio i tuoi pasti quando sono in alto nell’aria.

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]