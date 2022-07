Reading Time: 2 minutes read

Il co-fondatore di Google, che ora vale oltre 90 miliardi di dollari, ha lavorato tranquillamente su un nuovo enorme dirigibile che sarà il più lungo a colpire i cieli in quasi un secolo.

Brin, che ha da tempo avuto un’affinità per tutti i tipi di aereo, ha istituito una società chiamata Ricerca più leggera dell’aria (LTA) nel 2017 per sviluppare la prossima generazione di dirigibili.

Il modello inaugurale di LTA è ora nelle fasi finali di pianificazione in una struttura ad Akron, nell’Ohio, secondo un rapporto del Akron Beacon Journal.

Battezzato Pathfinder 1, il nuovo dirigibile è molto diverso dagli zeppelin di 100 anni fa. Si prevede che misurerà 400 piedi dalla punta alla coda, mentre una terza iterazione soprannominata Pathfinder 3 si allungherà di circa 600 piedi.

Ciò significa che i modelli Pathfinder proposti saranno il più grande dirigibile costruito nel paese dal 1931 quando Goodyear completò l’USS da 785 piedi Macon e USS Akron per la US Navy.

In termini di costruzione, sarà fatta la struttura interna “anello profondo” del Pathfinder Kilwell FibrelabTubi leggeri in fibra di carbonio. È questa rigida struttura che distingue il dirigibile da un dirigibile.

Lo scheletro robusto sarà avvolto in un rivestimento esterno resistente che renderà il pallone molto resistente.

Come il Macon e Akron prima di esso, i modelli Pathfinder funzioneranno con elio più leggero dell’aria che non è non combustibile ed è molto più sicuro dell’idrogeno pericolosamente infiammabile utilizzato nei sfortunati 803 piedi Hindenburg.

Il sistema di propulsione completamente elettrico, nel frattempo, sarà inizialmente alimentato da batterie ma potrebbe funzionare con celle a combustibile a idrogeno in futuro. Quest’ultimo vedrà il dirigibile produrre emissioni zero.

Il Pathfinder sarà costruito nel gigantesco Akron Airdock. LTA sta effettivamente acquisendo questa struttura di 364.000 piedi quadrati, oltre a reclutare un equipaggio per il nuovo sforzo.

La compagnia afferma che i dirigibili saranno utilizzati principalmente per portare aiuti umanitari (alimenti e forniture) in aree remote, a cui è difficile accedere tramite aeromobili e veicoli tradizionali.

Pathfinder 1 dovrebbe prendere forma entro la fine dell’anno, secondo il diario, con il primo volo di prova previsto per il 2023.

