Un condominio di Firenze diventa il palcoscenico di un abuso di potere sistematico, dove la legge viene ignorata, i diritti dei cittadini calpestati e la trasparenza sostituita da un’arroganza che si nasconde dietro la frase: “Io gestisco 500 condomini!” Questa è l’inchiesta su una gestione illegittima che mette a nudo le falle di un sistema troppo spesso lasciato a se stesso.

1. La violazione della Delibera ARERA 311/2019: un reato amministrativo mascherato da prassi

Il fulcro del caso è la Delibera ARERA 311/2019, norma chiara e inderogabile che definisce i compiti delle ditte letturiste: rilevazione dati, punto. Non fatturazione, non recupero crediti, non invio di solleciti. Eppure, in questo condominio, la ditta letturista non solo fattura, ma minaccia la sospensione dell’acqua, pratica esplicitamente vietata dal TAR Lazio (sent. 7720/2021) e dall’Antitrust.

L’amministratore, anziché fare rispettare la legge, delega illecitamente le sue funzioni, scaricando su terzi i suoi doveri. Come chiarisce la Cassazione Penale n. 30752/2025, l’amministratore risponde se è consapevole della natura illecita del suo agire. Il suo rifiuto di mettere a verbale la contestazione della delibera ARERA non è un semplice atto di inerzia: è un tentativo di occultare un illecito.

2. Il verbale come arma di cancellazione: il diritto alla parola negato

L’assemblea condominiale, luogo deputato al confronto democratico, si trasforma in un teatro dell’arroganza. Un condomino, nel tentativo di chiarire questioni giuridiche fondamentali, viene interrotto con urla minacciose (“Non si può stare a parlare sempre degli stessi argomenti!”) e umiliato (“Abbiamo altre cose su cui parlare”), un’altro condomino si alza e urla verso chi sta cercando di esprimere concetti giuridici: “Ora basta – Parlo IO – è da un pò che ho la mano alzata”. Il presidente e l’amministratore, invece di garantire l’ordine, sorvolano.

Il rifiuto di mettere a verbale la richiesta di una contabilità chiara, la contestazione della ditta letturista e le aggressioni verbali non è un dettaglio. È un atto di soppressione della verità. Il verbale, come strumento legale, perde ogni valore se omette eventi rilevanti. Il diritto di ogni condomino a una gestione intellegibile è sancito dalla Cassazione (n. 1405/2007), e il suo disprezzo configura una violazione del principio di trasparenza (art. 1130-bis c.c.).

3. Dalla gestione all’abuso: la violazione della corrispondenza e la violenza privata

Il caso si inasprisce quando emerge che la ditta letturista inoltra la posta privata del condomino all’amministratore. Questo non è un errore: è una violazione del GDPR ed è un potenziale reato di violazione della corrispondenza (art. 616 c.p.). L’amministratore, ricevendo e utilizzando queste informazioni, diventa complice di un’azione illegale. Le aggressioni verbali, le minacce e il tentativo di ostruire l’esercizio di un diritto non sono semplici “disagi”. In molti casi, come confermato dalla giurisprudenza, configurano violenza privata (art. 610 c.p.). Il cittadino non è un fastidioso polemista: è un difensore dei diritti comuni che si scontra con un sistema chiuso e opaco.

4. “A Firenze tutti fanno così”: la giustificazione dell’illegalità

La frase più rivelatrice è anche la più pericolosa: “A Firenze tutti fanno così.” Questo non è un argomento legale: è la confessione di un sistema collusivo. L’illegalità di massa non legittima l’illecito. Il TAR Lazio ha già condannato il gestore idrico fiorentino a una multa di 2 milioni di euro per pratiche analoghe. La legge non è un optional. E quando un condomino chiede conto di compensi opachi, la risposta è ancora più sconcertante: “sono tariffe che avete sempre pagato quando c’era il precedente amministratore, io ve li ho forniti per correttezza”. Questa affermazione è profondamente arrogante e giuridicamente infondata. Non esiste un tariffario ereditario. Il compenso dell’amministratore deve essere approvato ogni anno dall’assemblea (art. 1129 c.c.) e, in mancanza di una delibera, non è dovuto. Presentarlo come un dato acquisito, “per correttezza”, è un abuso di potere che umilia i condomini e svuota di senso il principio di democrazia condominiale.

5. Il terrapieno della Chiesa: soluzioni amichevoli?

Il caso si complica ulteriormente quando emerge la gestione della infiltrazione dal terrapieno adiacente, di proprietà della Chiesa. Il muro di due box adiacenti a tale terrapieno, hanno infiltrazioni; i sopralluoghi con i rispettivi interessati portano ad una soluzione ‘amichevole’ o -tampone- : impermeabilizzare dove c’è il problema con una guaina. Un intervento che non risolve la causa reale e, quindi, i costi su chi vengono scaricati? Da chi ha subìto il danno o sul condominio? Il Codice Civile (art. 2051) stabilisce che chi ha un bene in custodia (in questo caso, il terrapieno) è responsabile dei danni che esso causa. La proposta di un condomino nel chiedere una perizia tecnica e scrivere alla curia è l’unica azione corretta e legale. Il silenzio che è quasi calato sull’assemblea non è segno di consenso: è la conferma di un sistema che preferisce la quiete all’illegalità.

6. Il cittadino che resiste: la battaglia per la legalità



Dietro ogni PEC, ogni richiesta di chiarimento, ogni tentativo di verbalizzazione, c’è un cittadino che crede nella legalità. Un cittadino che, come un giornalista d’inchiesta, documenta, resiste, chiede conto. La sua battaglia non è personale: è una battaglia civile per il rispetto delle regole che tengono insieme la convivenza.

7. La gestione opaca: dal consigliare migliaia di euro sul rifare una facciata alla confusione sistematica



L’amministratore propone un rifacimento integrale della facciata che oggi (2026) va sui 300mila euro, ma più si attende si può arrivare a 500.000 euro; ma questo consiglio è in base ad una perizia tecnica? O si basa su un generico “va rifatto” perché sono trascorsi diversi anni dall’ultimo rifacimento? Questo è un grave abuso? Gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c.) richiedono un progetto, un preventivo dettagliato e una delibera assembleare con quorum qualificato. Senza perizia, non si può dimostrare la necessità né la proporzionalità della spesa. Questa proposta però va a vuoto perché non c’è il quorum: numerosi condomini sono assenti e senza aver fornito delega, altri presenti dissentono.

8. I cornicioni messi in sicurezza ma non riportati all’origine

La situazione diventa più enigmatica su uno altro argomento, anch’esso piuttosto spinoso poiché proviene da un lavoro precedente che, diversi condomini avevano già dibattuto l’anno scorso, presumendo che fosse possibile avere ragione: ma non è così. Si tratta di aver agito alla messa in sicurezza dei cornicioni. In questo caso l’Amministratore ha fatto il suo dovere.

Alla riunione di quest’anno qualcuno ha cercato di riferire che l’amministratore probabilmente non aveva vigilato e che, forse, la responsabilità era sua se la ditta aveva eseguito soltanto la messa in sicurezza dei cornicioni e non il loro completo ripristino riportandoli all’origine, lasciando quindi i ferri scoperti.

Tuttavia in questo caso, peraltro non essendoci un capitolato, ma una semplice proposta di lavoro, l’amministratore non c’entra nulla poiché fu la assemblea a decidere l’urgenza nel fare e -di conseguenza- risparmiare.

Cos’è quindi che lascia perplessi? Il consiglio dell’amministratore di non intonacare i cornicioni, lasciando quei ferri scoperti, con la motivazione di “aspettare la facciata”? L’esposizione dei ferri causa il carparo, un degrado strutturale che può portare a crolli. L’amministratore ha il dovere di intervenire urgentemente (art. 1130 c.c.) per prevenire danni, anche a spese condominiali (come ha già fatto l’anno scorso con il precedente lavoro), se non lo fa può essere penalmente responsabile per omissione di atti d’ufficio. La Corte d’Appello di Salerno (sent. 924/2025) lo ha chiarito.

9. Il caos giuridico e il conflitto di interessi?



L’amministratore si trova nel caos di gestire una situazione in cui le responsabilità dovrebbero essere ben chiare, e lui cerca di far capire cosa è possibile, proponendo un preventivo di una ditta di sua conoscenza (Art. 1129 cc) che avrà un costo sui 15mila euro; la discussione si amplia e la proposta è nel ridurre i costi, utilizzando la edilizia acrobatica. C’è chi, fra i condomini ride, fa battute, ma la situazione è grave: Una lesione perimetrale su un muro di un balcone, porzioni di facciata perimetrali prospicienti una via pubblica, le pensiline da sistemare.

Ma chi è responsabile? Il condominio od i singoli condomini? La legge è chiara: la facciata da rifare spetta al condominio (Art. 1123 cc), i balconi aggettanti sono di proprietà esclusiva (art. 1126 c.c.), e il proprietario è responsabile della manutenzione. Le pensiline del negozio, non essendo parte comune, sono a carico del titolare.

10. L’Enigma di chi sa prima di altri condomini?

In tutto questo esce fuori un enigma, poiché qualche settimana prima un negoziante era a conoscenza dei piani sulla facciata. Come faceva a saperlo ? Esistono interessi collusivi ? L’amministratore non può informare preventivamente singoli condomini di azioni in merito alla gestione o manutenzione in modo esclusivo o parziale, poiché violerebbe il principio di parità di trattamento e trasparenza verso tutti i condomini (Art. 1130 cc).

Tuttavia potrebbe esserci una commissione condominiale e, pertanto, chi sono i membri che la compongono? Uno fra questi il negoziante? Questa commissione condominiale quando è stata nominata? Andando a ritroso nel tempo non c’è traccia nei verbali, almeno dal 2017 ad oggi? Peraltro questa commissione ha funzioni consultive e non decisionali, ma nel caso della facciata il dubbio è: hanno deciso di comune accordo? Inoltre questa commissione condominiale ha durata annuale, ma sul verbale dell’anno scorso non c’è traccia.

11. L’opacità delle procedure e la disinformazione

La Manutenzione straordinaria presentata come ordinaria (Art. 1136 cc): La sostituzione di un pezzo o di una guaina o di finestre lato pompa di calore perché deteriorati o rotti, sono interventi che vanno discussi in un’assemblea apposita, non inseriti in una soltanto, poiché sono straordinari, non ordinari. Presentarli come tali permette di eludere i quorum richiesti e di far passare lavori costosi senza un’adeguata verifica e controllo. ( Cass. 2345/2020).

12. Preventivi inviati 4 ore prima dell’assemblea: (Art. 1130 cc). È un trucco per impedire il confronto? L’amministratore viola il principio di trasparenza e il diritto dei condomini di esaminare le offerte. Una pratica che rende l’assemblea una farsa? (Trib. Brescia 5087/2025).

13. La “scatola cinese” delle ditte: irregolarità e uso improprio?

Se la ditta del calore precedente (SRL) è stata “inglobata” ma mantiene partita IVA attiva, non c’è stata fusione. È un’operazione societaria fittizia. L’uso della carta intestata della ditta attuale (SPA) da parte del fondatore della precedente è illegittimo se non esiste un contratto di subappalto formale, come richiesto dall’art.105 del Codice dei Contratti. Senza dichiarazione su carta intestata della SPA, si configura frode documentale e conflitto di interessi. L’amministratore ha l’obbligo di comunicare all’assemblea ogni cambio di gestione o subappalto significativo, perché riguarda la trasparenza e la responsabilità nella gestione condominiale. L’assemblea deve deliberare su affidamenti di servizi importanti, soprattutto se vi sono conflitti di interesse o opacità societaria. La mancata comunicazione e la deliberazione rendono la scelta giuridicamente irrilevante e potenzialmente nulla.

14. Un segnale forte di un malcontento diffuso sui social: Numerosi commenti negativi sullo stesso amministratore in Firenze conferma un pattern di gestione opaca e arrogante? (Trib. Milano 1963/2018).

Conclusione: la legge c’è. Manca solo chi la fa rispettare

Questo caso non è isolato. È il sintomo di un malessere più ampio, dove amministratori si sentono intoccabili e cittadini rinunciano a far valere i propri diritti. La soluzione non è la rassegnazione, ma l’azione legale e collettiva.

1. Revoca dell’amministratore (Art. 1129 cc),

2. Denuncia per reati penali,

3. Ricorso all’ARERA (D.P.R. 74/2013) e all’Antitrust.

Perché, come dice un vecchio detto fiorentino: “Se lo tengono, l’è da bischeri.”

Ma qui non c’è più niente da ridere.

Nota Legale di EmmegiPress

L’articolo riporta fatti di pubblico interesse nell’esercizio del dovere di cronaca, tutelato dall’art.21 della Costituzione e dal Testo Unico dei Doveri del Giornalista. Le informazioni sono frutto di un’accurata verifica e sono state diffuse con verità sostanziale, continenza e pertinenza, nel rispetto della dignità delle persone e della deontologia professionale. La pubblicazione mira esclusivamente a informare l’opinione pubblica su questioni di legittimo interesse collettivo, senza finalità diffamatorie. Eventuali riferimenti a soggetti coinvolti sono strettamente necessari alla comprensione dei fatti e non mirano a identificare direttamente le persone.

> La redazione ha provveduto a segnalare i fatti alle autorità competenti (Comune, ARERA, ANAC) e a porre all’attenzione delle forze dell’ordine e degli enti preposti le criticità emerse, nell’esercizio del diritto-dovere di informazione e nel rispetto delle procedure deontologiche. <

Informazioni sull'autore Redazione Reporters Contributor [Corrispondenze - Attualità - Esteri - Italia / Geopolitica] Visualizza tutti gli articoli