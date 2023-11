Inchiesta Giornalistica, Regione Toscana e Bollo Auto del 2021

Reading Time: 2 minutes read

In redazione stanno pervenendo migliaia di segnalazioni ove la , per tramite il servizio di riscossione tributaria, sta chiedendo agli automobilisti il mancato pagamento del bollo auto.

Noi siamo andati a ritroso nel tempo in quanto nell’anno 2021 c’era il virus che volava indisturbato colpendo a destra ed a manca, indi per cui vennero istituite le zone rosse, arancioni, gialle, ecc.

La regione rimase in zona rossa dal 7 aprile fino al 20 aprile 2021, ma venne prorogata fino al 30 aprile.

Nelle zone rosse era vietato muoversi, salvo eccezioni ben precise come risulta nella locandina dell’ANCI.

Ora chi doveva pagare i tributi lo faceva on line, ma chi ci ha contattato ha riferito che, ad esempio, la banca intesa san paolo non ha più l’archivio dei pagamenti dell’anno 2021 nel repository dell’archivio on line. Come mai ?

Nel contempo un’altra dubbio/domanda pervenuta è come mai l’ufficio riscossione non ha provveduto nel 2022 nel chiedere il mancato pagamento del bollo dell’anno precedente (2021) ed invece ha atteso il 2023 ?

Se lo chiede Francesca, ma anche Luigi ed altri…si perché fra di loro c’è chi, ad esempio chi ha pagato quelle 20/30 euro che sembrava non dovessero pagare al tempo della Pandemia. Un’altra delle bufale che sono girate in merito all’esenzione.

Le solite fregature condite talmente bene che c’è chi ha creduto alla bontà del governo, salvo ovviamente le eccezioni tipo i soldi a fondo perduto senza ritorno alcuno.

Alcuni studi legali dicono di non pagare, ma i furbi dell’ufficio riscossione hanno inviato la richiesta a Settembre e, quindi, con 60 giorni di tempo, entro novembre gli automobilisti morosi dovranno pagare quanto chiesto.

Nel contempo ricordatevi sempre di fare copia di tutto ciò pagate on line, per avere traccia dei vostri pagamenti.

Questi enti con impiegati modello, adesso anche con l’Intelligenza Demenziale di appoggio, cercano quei cittadini che, purtroppo, presi da mille altri problemi si dimenticano di pagare questo o quello…tutto grasso che cola…così se una piccola vettura aveva un bollo di 100 euro…trascorsi tre anni l’ente si cucca 80 euro in più!!!

