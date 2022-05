Inchiesta sul settore droni, chi fa cosa e competenze

Reading Time: 5 minutes read

La nostra curiosità giornalistica parte sempre da chi accende fiammiferi nel buio pesto della notte ed ecco quindi che, grazie ad una ditta in Toscana che si occupa di fornire servizi con gli APR, inizia questo percorso di informazione ai nostri utenti.

Prima di tutto partiamo da chi ci ha sottolineato che i piloti di droni devono avere specifici attestati e certificazioni. Quindi come si ottengono, chi li può ottenere, quale età bisogna avere, dove è possibile operare, ed altro.

In riferimento alle nostre domande/dubbi siamo andati a leggere un pò di regolamenti esteri ed anche italiani tanto per farsi una cultura specifica, almeno quanto basta per capire chi fa cosa, come, perché e se ne ha i requisiti poiché i droni non sono un giocattolo per bambini.

Nel nostro percorso che è in divenire cioè ‘work in progress’ ci siamo imbattutti in formatori di piloti che sono autorizzati da enti aeronautici, svolgono corsi di formazione, costruiscono droni, e quanto altro la nostra curiosità ci ha spinto ad approfondire.

Ad esempio in Toscana abbiamo scoperto l’esistenza di un perito tecnico aeronautico con licenza di pilota privato che svolge corsi di formazione e certifica coloro che desiderano diventare piloti di droni.

Premesso quanto sopra enucleiamo quanto segue.

I mezzi a pilotaggio remoto (APR – sigla aggiunta dalla redazione PMComunicazione) sono dispositivi che si sviluppano su di una tecnologia che prevede la gestione del mezzo da parte di un pilota che lo guida da terra, per cui occorre che chi ha il potere di gestire il dispositivo sia in grado di farlo correttamente […]. Una prima indicazione di cosa siano i mezzi aerei a pilotaggio remoto, si ricava, pertanto, dal Regolamento ENAC, la cui prima edizione è datata 16 dicembre 2013 ed il cui ultimo emendamento è del 21 maggio 2018. Una normativa molto recente dovuta alla necessità di introdurre regole e limiti di operatività, stante la notevole diffusione dei droni al di fuori dell’originario perimetro militare. Ma anche una normativa in pieno cambiamento, che necessita di una disciplina uniforme a livello comunitario ed una regolamentazione in grado di tenere conto non solo delle potenzialità degli strumenti e della necessità di definirne i limiti in base alla caratteristiche, ma anche di operare un equo contemperamento degli interessi […] La distinzione tra SAPR e aeromodelli

Il Regolamento ENAC è certamente un valido punto di riferimento, come già accennato sopra, per la disciplina dei mezzi aerei a pilotaggio remoto.

In esso, all’art. 1, si opera un distinguo tra Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.

I primi, meglio noti alla collettività con l’acronimo SAPR, sono adoperati per operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca.

Gli Aeromodelli sono invece destinati prevalentemente a scopo ricreazionale e sportivo. Nonostante questa funzione dedicata ad impieghi di minor rilievo (scopo ricreazionale) gli aeromodelli sono comunque assoggettati a specifiche disposizioni e limitazioni d’uso, trattandosi sempre e comunque di mezzi a pilotaggio remoto che circolano nello spazio aereo, potendo potenzialmente innescare collisioni o arrecare danni a cose e/o persone o ad altri mezzi aerei.

Anche questi ultimi, pertanto, se volano nello spazio aereo italiano sotto vincolati alle disposizioni del Regolamento ENAC.

I SAPR, invece, lo sono nella misura in cui si tratti di aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo non superiore ai 150 Kg e progettati o modificati per attività di ricerca, sperimentazione e scopi scientifici.

Nell’ambito sei SAPR si prevede una ulteriore classificazione tra SAPR con massa operativa la decollo inferiore ai 25 kg e SAPR con massa operativa la decollo uguale o maggiore dei 25 kg e non superiore ai 150 kg.

Come si misura la sicurezza delle attività di un SAPR

Le operazioni in cui possono essere impiegati i SAPR sono indicate, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, con i seguenti tre acronimi:

VLOS (Visual Line of Sight),

EVLOS (Extended Visual Line of Sight),

BVLOS (Beyond Visual Line of Sight).

Si tratta di un metodo che testa la condizione di sicurezza del mezzo aereo a pilotaggio remoto facendo esclusivamente riferimento al rapporto di contatto visivo tra il pilota ed il mezzo aereo e distinguendo, pertanto, operazioni in cui la distanza, sia orizzontale che verticale, tra il pilota ed il suo mezzo sia tale da garantire il contatto visivo continuativo con il mezzo e senza l’uso di ulteriori strumentazioni, (condizione questa che rappresenta una garanzia in termini di controllo, mantenendo le separazioni ed evitando collisioni), da operazioni in cui invece i requisiti di VLOS non sono soddisfatti se non con l’ausilio di messi alternativi (EVLOS), fino ad operazioni in cui, data la distanza, non è possibile soddisfare dette condizioni, per cui non si ha il contatto visivo diretto e costante, non si può gestire il volo e non si ha certezza di evitare collisioni (BVLOS). – Scrive l’Avvocatessa Catia Maietta su Agenda Digitale EU –

Il regolamento europeo UAS (Unmanned Aircraft System), entrato in vigore il 1° gennaio 2020 emanato da EASA ha fornito una serie di documenti specifici; L’ENAC è responsabile della gestione degli spazi di volo e della registrazione dei piloti attraverso il sito D-Flight. I regolamenti ENAC in materia di SAPR sono poi decaduti il 1° gennaio 2021 con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo UAS, restando in vigore le norme relative alla gestione degli spazi di volo e alle registrazione degli operatori attraverso il sito D-Flight, gestito in collaborazione con ENAV. – Scrive Pegaso AeroMaker pubblicando i vari regolamenti (in PDF) dal 2013 al 2021.

Riepilogando prendiamo quanto scrive Digital Magazine:

Il pilotaggio di un APR deve essere svolto da un operatore esperto il quale ha una attestazione subordinata a diversi fattori:

1) il pilota deve essere maggiorenne,

2) avere un’idoneità psicofisica adeguata alle funzioni da assicurare,

3) deve dimostrare di possedere le conoscenze aeronautiche basiche,

4)avere la capacità di condurre un APR.

Il riconoscimento delle competenze è certificato tramite un attestato di pilota o licenza di pilota di APR, a seconda dei casi.

L’attestato, rilasciato da un centro autorizzato ENAC, è necessario per pilotare un drone con massa inferiore ai 25 chilogrammi in condizioni VLOS.

Il pilota deve avere una idoneità psicofisica, requisito necessario, il cui certificato medico viene rilasciato da un esaminatore Aeromedico (Aero Medical Examiner – AME).

La certificazione delle competenze aeronautiche è affidata al superamento di un esame teorico e pratico, da sostenersi presso centri autorizzati ENAC.

La licenza di pilota per droni, invece, è necessaria se si vuole pilotare un aeromezzo con massa superiore ai 25 chilogrammi o in condizioni BVLOS.

Il candidato per aeromezzo superiore a 25 Kg deve possedere un certificato medico di terza classe, rilasciato in conformità con le disposizioni di legge e in conformità al Regolamento ENAC “Organizzazione Sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”.

La certificazione delle competenze aeronautiche, anche in questo caso, è affidata a centri riconosciuti dall’ENAC tramite esami teorici e pratici.

Quanto sopra per far capire che accade un fatto imprevisto come quello accaduto al Campionato del mondo durante la performance di Marcel Hirscher, di cui inseriamo la video cronaca della BBC si rischia sanzioni da codice penale.

L’ente Italiano ENAC in questa sua pagina nel loro sito web elenca l’esatta normativa https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/normativa-droni . Se interessati, leggerla con molta attenzione.

Il nuovo regolamento europeo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’11 giugno 2019 che venne applicato dal 2020, assegna tutte le operazioni sui droni in tre categorie: “Open”, “Specific” e “Certified”.

La categoria “Specific”, in assenza di uno scenario standard adeguato, necessita che un operatore deve preparare un’analisi dei rischi e presentarla all’autorità competente, questo al fine di ottenere l’autorizzazione a operare.

Di conseguenza l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) consiglia che ciò avvenga secondo la metodologia SORA (valutazione specifica del rischio di operazioni), sviluppata da JARUS.

– Fine Prima Parte –

NOTE VARIE

PPL – Licenza di Pilota Privato – https://iopilota.com/ppl-licenza-di-pilota-privato/

PTA – Perito Tecnico Aeronautico – https://www.teoremacorsi.com/perito-tecnico-aeronautico/