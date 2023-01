Reading Time: 1 minute read

L’azienda Apple è pronta ad aprire i negozi fisici in India e ad assumere dipendenti. Questo secondo quanto dichiarato a The Financial Times.

La Apple dicono sta assumendo specialisti tecnici, esperti di business, senior manager, leader di negozi per le sue operazioni di vendita al dettaglio, in un paese che ha fornito un’enorme crescita per il produttore di iPhone negli ultimi anni.

I recenti annunci di lavoro di Apple mostrano nuove aperture per 12 ruoli di vendita al dettaglio in “varie località” in tutto il paese, secondo il rapporto.

Almeno cinque dipendenti a Mumbai e Nuova Delhi hanno pubblicato su LinkedIn di essere stati assunti, per operazioni di vendita al dettaglio.

Apple non ha commentato immediatamente il rapporto.

Un Apple Store ha almeno 100 dipendenti e le sedi principali possono avere fino a 1.000 dipendenti.

Nel gennaio 2021, il CEO di Apple Tim Cook ha affermato che il negozio online ha ricevuto un’enorme risposta nel paese e che la società era pronta a lanciare negozi al dettaglio nel paese in futuro.

Apple ha guidato il segmento premium in India con una quota del 40%, seguita da Samsung e OnePlus, registrando la quota di spedizioni più alta mai registrata nel paese nel trimestre di settembre 2022.

Apple ha raggiunto la sua quota più alta di sempre del 5% nel mercato degli smartphone in India durante il trimestre, secondo Counterpoint Research.

I dati della piattaforma di business intelligence Tofler riferiscono che Apple India ha registrato un utile netto di Rs 1.263 crore, una crescita del 3% (su base annua) nell’anno fiscale, poiché le vendite sono aumentate del 45%.

Fonte

thehansindia

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social