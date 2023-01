Reading Time: 2 minutes read

Una donna indiana ha descritto come è stata regolarmente aggredita sessualmente come parte di una pratica indù socialmente accettata chiamata “Devadasi”.

Tale pratica prevede il sostegno da parte dei genitori con figlie nel costringerle ad una vita di prostituzione mediante un elaborato rituale di , con una divinità indù.

La pratica secolare è stata a lungo condannata da organizzazioni dedite allo sradicamento dello sfruttamento sessuale e della schiavitù.

La donna, cresciuta nello stato del Karnataka, nel sud dell’India, ha raccontato come le ragazze, chiamate Devadasis, debbano vivere una vita dedicata all’induismo e non possano sposarsi. Alla pubertà o anche prima, sono costrette a fare sesso con un uomo più anziano in cambio di un compenso monetario o regali.

L’Agenzia Stampa Associated Press ha raccolto la testimonianza di due Devadasi, raccontando il calvario subito da tali donne.

La prima era una adolescente di quasi 10 anni, quando è stata violentata da suo zio e trasformata in Devadasi.

La donna, attualmente adulta di quasi 40 anni, ha detto che, dopo è stata violentata dal fratello di sua madre, poi sono iniziati anni di prostituzione forzata. La sua famiglia ha approfittato del suo sfruttamento sessuale in nome del servizio della dea indù Yellamma.

La donna è poi riuscita a lasciare il suo status di Devadasi, ma da allora ha sperimentato difficoltà economiche e ostracismo nella sua comunità. La sua mancanza di istruzione l’ha portata a guadagnare una paga giornaliera di un dollaro, come operaia manuale.

L’altra donna ha 49 anni ed è stata costretta a una vita di sfruttamento sessuale quando aveva 8 anni. Più tardi, quando suo padre si ammalò, avrebbe dovuto permettere agli uomini di violare il suo corpo per aiutare a pagare le cure.

The Exodus Road, un’organizzazione no profit dedicata alla lotta alla tratta di esseri umani, afferma che la pratica Devadasi è illegale, eppure attira con successo migliaia di ragazze – alcune di appena 5 o 6 anni – nel commercio sessuale indiano ogni anno.

Secondo la Commissione nazionale indiana per le donne, in India sono attive almeno 44.000 Devadasi, ma fonti locali riferiscono numeri differenti e potrebbe arrivare fino a un quarto di milione.

Nel 2017, Reuters ha stimato che l’India aveva circa 20 milioni di prostitute commerciali, di cui 16 milioni erano donne vittime del traffico sessuale. Il sistema Devadasi esiste da secoli nell’India meridionale ed è profondamente radicato nelle credenze indù e nei costumi sociali.

Note su tradizione Devadasi

La pratica Indù ha avuto origine nel sesto secolo, quando una regina della dinastia Keshari decise che le donne esperte addestrate nella danza classica dovessero sposare le divinità. Queste donne erano molto rispettate e considerate dee stesse, incaricate di prendersi cura del , eseguire riti religiosi e ballare per i reali nel nome della dea Yellamma. Quando arrivarono i governanti islamici, i templi indù furono distrutti, con la conseguente perdita del patrocinio e dello status sociale per i Devadasi. Le donne, costrette a trovare un lavoro alternativo alla danza dovettero prostituirsi diventando amanti di preti, re e ricchi proprietari terrieri.

