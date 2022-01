India, Quarantena per i viaggiatori internazionali

Reading Time: 1 minute read

A seguito di un forte picco nei casi Covid-19 negli ultimi giorni, il Centro ha annunciato venerdì una quarantena obbligatoria di 7 giorni per tutti i viaggiatori internazionali che vengono in India. I passeggeri internazionali in entrata dovranno sostenere un test Covid-19 all’aeroporto all’arrivo. Se risultati negativi, dovranno sottoporsi a quarantena domestica per 7 giorni. Coloro che risultano positivi saranno portati in una struttura di isolamento.

Una notifica del Ministero della sanità e del benessere della famiglia (MoHFW) afferma che tutti i passeggeri internazionali che entrano in India dovranno intraprendere una quarantena obbligatoria di 7 giorni all’arrivo nel paese. Le nuove linee guida notificate venerdì diventeranno applicabili dall’11 gennaio.

In una nuova serie di linee guida, ha affermato il ministero, lo screening termico di tutti i passeggeri internazionali in arrivo verrà effettuato all’arrivo negli aeroporti indiani. I passeggeri che risultano sintomatici durante lo screening devono essere immediatamente isolati e portati in una struttura medica secondo il protocollo sanitario. Se risultati positivi, i loro contatti devono essere identificati e gestiti secondo il protocollo stabilito.

Fonte : TIMES NOW NEWS