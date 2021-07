India sta immaginando un futuro nell’etanolo

Reading Time: 2 minutes read

Le scorte sono state su una massiccia corsa di tori negli ultimi mesi, a seguito della spinta del governo alla miscelazione dell’etanolo.

Balrampur Chini è aumentato dell’86% negli ultimi 6 mesi, mentre Dwarikesh Sugar è rimbalzato del 154% e Shree Renuka Sugars è avanzato del 211% nello stesso periodo di tempo.

Per questo, CRISIL prevede che la redditività operativa dei mulini a zucchero aumenterà al 13-14%. Ma come si adattano le aziende produttrici di zucchero al quadro dell’etanolo in India?

I piani del governo

Innanzitutto, comprendiamo in dettaglio i piani del governo. A giugno, il governo centrale ha annunciato che la data obiettivo per raggiungere il 20% di miscelazione dell’etanolo con benzina sarà anticipata di due anni al 2023. Attualmente, circa l’8,5% dell’etanolo viene miscelato con benzina in India, un paese che dipende in gran parte dal greggio.

Rivolgendosi virtualmente a una conferenza organizzata dalla BRICS Network University, il ministro dell’Unione Nitin Gadkari ha dichiarato: “Aumenteremo la produzione di etanolo perché l’aumento dei prezzi della benzina sta causando molti problemi all’uomo comune.”

In questo momento, il paese ha una capacità di produzione di etanolo di 684 litri di crore, che deve essere aumentata in modo aggressivo a 1000 litri di crore per raggiungere l’obiettivo di miscelazione del 20%.

Per spingere ulteriormente l’uso dei biocarburanti, il Ministero dei trasporti stradali e delle autostrade consentirà presto anche “motori flessibili” basati sull’etanolo nel paese e elaborerà uno schema sullo stesso nei prossimi tre mesi.

Come da fonti, il governo Modi ha anche detto alle case automobilistiche di iniziare a vendere 2 ruote conformi al 95% di benzina miscelata con etanolo entro un anno.

Il ruolo delle aziende e dei mulini dello zucchero

Secondo un rapporto di Niti Aayog, l’etanolo è uno dei principali biocarburanti, che è naturalmente prodotto dalla fermentazione degli zuccheri da parte dei lieviti. È usato come solvente chimico e nella sintesi di composti organici, oltre ad essere una fonte di combustibile alternativa.

I mulini in genere schiacciano la canna con un contenuto totale di zuccheri fermentabili (TFS) di circa il 14%. Gran parte di questo TFS viene cristallizzato in zucchero mentre la parte non cristallizzata va in melassa, che produce etanolo.

Secondo l’Indian Sugar Mills Association, ogni 100 kg di TFS produce 60 litri di etanolo. Pertanto, da una tonnellata di canna, i mulini possono produrre 115 kg di zucchero e 45 kg di melassa che danno 10,8 litri di etanolo.