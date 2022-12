Reading Time: 1 minute read

Il parlamento indonesiano ha approvato un nuovo codice penale che vieta il sesso al di fuori del matrimonio con una pena fino a un anno di carcere.

Il nuovo codice, che si applicherà sia agli indonesiani che agli stranieri, proibisce anche la convivenza tra coppie non sposate.

Proibirà inoltre di insultare il presidente o le istituzioni statali, diffondere opinioni contrarie all’ideologia statale e organizzare proteste senza notifica.

Le leggi sono state approvate con il sostegno di tutti i partiti politici.

Tuttavia, il codice non entrerà in vigore prima di tre anni per consentire l’elaborazione dei regolamenti di attuazione.

Attualmente, l’Indonesia vieta l’adulterio ma non il sesso prematrimoniale.

Maulana Yusran, vice capo del consiglio dell’industria del turismo indonesiano, ha affermato che il nuovo codice è “totalmente controproducente” in un momento in cui l’economia e il turismo stanno iniziando a riprendersi dalla pandemia.

Gli arrivi di stranieri nella destinazione turistica di Bali dovrebbero raggiungere i livelli pre-pandemia di sei milioni entro il 2025, ha affermato in precedenza l’associazione turistica, mentre l’isola si riprende dagli impatti del COVID-19.

L’Indonesia sta anche cercando di attirare i cosiddetti “nomadi digitali” sulle sue coste tropicali, offrendo un visto più flessibile.

Parlando a un vertice sugli investimenti, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Indonesia Sung Kim ha affermato che la notizia potrebbe tradursi in minori investimenti stranieri, turismo e viaggi nella nazione del sud-est asiatico.

