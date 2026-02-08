Influence of environmental conditions on kala-azar outbreaks
Sandflies of the genus Phlebotomus, the vectors of kala-azar, thrive in hot, arid conditions typical of the semi-arid zones of northern Kenya. Climate change is intensifying these conditions, expanding the vector’s range and extending the transmission season.
Prolonged drought forces pastoral communities to move in search of water and pasture, bringing them into endemic areas or into contact with vector habitats (such as animal burrows and cracks in walls). This increases exposure and promotes new transmission chains.
The expansion of human settlements, deforestation, and deterioration of housing (with the presence of cracks and organic materials) create ideal habitats for sandfly larvae. Rural and peri-urban areas with poor sanitation are particularly at risk.
Although sandflies do not lay eggs in water, flooding can displace populations to new, overcrowded areas with poor sanitation, facilitating the spread of the disease. Furthermore, rainfall alters ecological balances, favoring the proliferation of animal reservoirs.
Influenza delle condizioni ambientali sulle epidemie di kala-azar
I pappataci del genere Phlebotomus, vettori del kala-azar, prosperano in condizioni calde e aride, tipiche delle zone semi-aride del Kenya settentrionale. Il cambiamento climatico intensifica queste condizioni, ampliando l’areale del vettore e allungando la stagione di trasmissione.
La siccità prolungata costringe le comunità pastorali a spostarsi in cerca di acqua e pascolo, portandole in aree endemiche o in contatto con habitat del vettore (come tane di animali, fessure nei muri). Questo aumenta l’esposizione e favorisce nuove catene di trasmissione.
L’espansione degli insediamenti umani, la deforestazione e il degrado delle abitazioni (con presenza di crepe e materiali organici) creano habitat ideali per lo sviluppo delle larve di pappataci. Zone rurali e periurbane con scarsa igiene sono particolarmente a rischio.
Sebbene i pappataci non depongano uova in acqua, le inondazioni possono spostare popolazioni verso aree nuove, sovraffollate e con scarsa assistenza sanitaria, facilitando la diffusione della malattia. Inoltre, le piogge alterano gli equilibri ecologici, favorendo la proliferazione di serbatoi animali.