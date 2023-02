Reading Time: 1 minute read

Losar è un festival celebrato ogni anno per segnare l’inizio del capodanno tibetano. Celebrata dai tibetani e dai buddisti in tutto il mondo, cade in date diverse secondo il calendario lunare tibetano.

Mentre il calendario gregoriano è basato sul sole, il calendario tibetano è un calendario lunisolare, il che significa che si basa sia sul ciclo lunare che su quello solare.

Ogni anno è suddiviso in 12 o 13 mesi lunari, con l’aggiunta di un mese in più ogni due o tre anni per rendere l’anno medio pari a un anno solare.

Quest’anno, il 2023, è l’anno della lepre d’acqua secondo il calendario lunare tibetano.

La lepre è un simbolo di longevità, pace e prosperità.

Le celebrazioni durano fino a 15 giorni, con i primi tre giorni che sono i più importanti.

Durante questo periodo, i tibetani visitano i monasteri, eseguono danze e rituali tradizionali e si scambiano doni.

Le famiglie si riuniscono anche per preparare piatti e speciali, come il changkol (un tè dolce al latte) e il kapse (polpette fritte).

Losar è un momento di rinnovamento e di speranza.

I tibetani credono che gli eventi del nuovo anno saranno determinati dalle azioni intraprese durante i primi tre giorni di Losar. In quanto tali, si sforzano di sfruttare al meglio questo tempo e impostare un tono positivo per l’anno a venire.

