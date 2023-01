Reading Time: 1 minute read

Mahsa, 21 anni, una studentessa di microbiologia, proviene da una città storica e religiosa nell’Iran nord-orientale.

Mahsa è stata condannata a morte per aver scritto un tweet, la cui affermazione è punibile con la morte.

Ulteriori approfondimenti qui di seguito:

La segnalazione arriva anche dall’account dell’On.le Seracchiani su Twitter:

#MahsaMohammadi è una giovane studentessa iraniana arrestata e condannata a morte per blasfemia. Chiediamo a Teheran di sospendere le esecuzioni e garantire i diritti civili. Nell’indifferenza la repressione in Iran continua.

Non lasciamo solo chi combatte per la libertà pic.twitter.com/EQdeu6imGg

— Debora Serracchiani (@serracchiani) January 20, 2023