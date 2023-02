Reading Time: 2 minutes read

Le foto satellitari fanno vedere che l’Iran sta lavorando per costruire la sua prima portaerei, una nave, originariamente portacontainer, dotata di un ponte di volo ad angolo.

Una nave in grado di trasportare elicotteri e droni utile all’Iran, per esercitare la sua influenza sul Golfo Persico.

Un’improbabile potenza potrebbe essere sul punto di entrare a far parte del club d’élite degli operatori di portaerei : l’Iran.

Sebbene l’Iran non disponga di velivoli ad ala fissa con capacità di trasporto, potrebbe utilizzare una nave con un lungo ponte di volo per lanciare e recuperare elicotteri e droni militari.

La nave è stata rilevata in un bacino di carenaggio presso l’Iran Shipbuilding and Offshore Industries Complex, situato a ovest della città portuale di Bandar Abbas.

Sutton crede che l’Iran stia costruendo due di questi “portaerei”, lo Shahid-Mahdav e lo Shahid Bagheri. Le due sono identiche, originariamente costruite come navi portacontainer. Shahid-Mahdav è la prima nave a subire la conversione ed è stata rilevata via satellite da Allsource Analysis.

Le navi presentano un lungo ponte piatto per la maggior parte della lunghezza della nave e un’alta sovrastruttura nella parte posteriore. Sembra che l’Iran stia modificando le navi con un ponte di volo angolato sul lato sinistro, consentendo alla nave di lanciare aerei.

L’Iran è una media potenza con forze armate poco equipaggiate, a causa di decenni di sanzioni militari. Ha poche grandi navi da guerra e poca capacità di costruire qualcosa di più grande di una piccola fregata.

Le due “portaerei” convertite potevano imbarcare gli elicotteri del Paese, vecchi di 40 anni, compresi gli elicotteri militari (vedi immagine in alto) acquistati negli anni ’70 dall’allora leader dell’Iran, lo Shah dell’Iran.

Gli iraniani passano davanti al drone Shahed-129 esposto durante le celebrazioni a Teheran, per celebrare il 37° anniversario della rivoluzione islamica l’11 febbraio 2016.

I vettori probabilmente gestiranno la crescente forza iraniana di droni militari prodotti localmente.

L’Iran è un attore in crescita nel mercato dei droni armati, con droni d’attacco armati come i droni kamikaze Mohajer-6 e Shahed-129 e Shahed-131 e Shahed-136. Secondo quanto riferito, la Russia ha acquistato 1.700 droni Shahed per attacchi contro obiettivi in ​​tutta l’Ucraina, in particolare contro la rete elettrica del paese.

Una piattaforma di lancio di droni in mare consentirebbe ai droni iraniani di raggiungere più lontano che mai, in particolare in direzione del suo principale avversario, l’Arabia Saudita.

Le conversioni di portaerei non sono una novità.

Le nuove portaerei iraniane fanno parte di una nuova tendenza innovativa di droni che alimentano portaerei più piccole ed economiche.

