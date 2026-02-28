In un condominio della città di Firenze, dal 2021 si è assistito a una gestione silenziosa ma costante da parte di un soggetto mai formalmente eletto dall’assemblea.

Nessun verbale, nessuna delibera: solo firme che si succedono su documenti ufficiali, bollette pagate, comunicazioni inviate. Tutto sembra funzionare, ma sotto la superficie si nasconde un’anomalia giuridica destinata a pesare su ogni decisione presa in quegli anni.

Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 28196/2024), la nomina dell’amministratore deve risultare da una delibera valida, approvata con i requisiti di legge.

In assenza di ciò, chiunque gestisca il condominio lo fa senza alcun titolo legale, con conseguenze rilevanti: nessun diritto al compenso, atti impugnabili, e responsabilità potenziale per atti compiuti in nome di un ruolo mai conferito.

Il caso in questione solleva un interrogativo comune: quanti condomini vivono all’ombra di una gestione illegittima, scoprendolo solo a posteriori?

La legge è chiara: ogni condomino ha diritto di accesso ai verbali, di verificare la regolarità della nomina, e di chiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria in caso di dubbi.

La trasparenza resta il pilastro di una convivenza civile. E quando manca, anche il più piccolo dettaglio — come una firma non autorizzata — può diventare il segnale di un sistema che necessita di essere ripristinato, non solo nelle pareti, ma nelle sue stesse fondamenta.

Note normative

Codice Civile

Articolo 1129 c.c. – Nomina e revoca dell’amministratore.

Articolo 1130 c.c. – Attribuzioni e obblighi dell’amministratore.

Articolo 71-bis disp. att. c.c. – Requisiti per l’esercizio dell’incarico (onorabilità, diploma, formazione).

Articolo 2033 c.c. – Responsabilità per danno ingiusto.

Articolo 2043 c.c. – Responsabilità civile per fatto illecito .

Codice Penale:

Articolo 61 n. 7 c.p. – Aggravante per delitti contro il patrimonio con danno di rilevante gravità.

Articolo 640 c.p. – Appropriazione indebita.

Articolo 640-bis c.p. – Truffa.

Articolo 495 c.p. – Falsità materiale e ideologica .

Un condomino può contestare la nomina in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, poiché si tratta di nullità “ex tunc” (retroattiva).

L’amministratore può chiedere di essere nominato in una prossima assemblea? sì: può candidarsi, ma solo se in possesso dei requisiti legali (diploma, formazione, onorabilità). Tuttavia, la sua precedente gestione senza legittima nomina potrebbe essere considerata un’irregolarità grave e ostacolare la fiducia dell’assemblea. D’altronde manca l’onorabilità e la trasparenza.

Articoli di inchiesta

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