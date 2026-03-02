Come avviene la legittimità dell’incarico della ditta letturista dell’acqua? Con una delibera assembleare al momento della sua sostituzione dalla precedente.

1. Assenza di delibera assembleare

L’incarico a una ditta per lavori o gestione di servizi (es. lettura contatori, fatturazione) richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.: “L’assemblea dei condomini provvede […] alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni”.

L’amministratore non può autonomamente conferire incarichi senza delibera.

Conseguenza:

In assenza di verbale, il contratto è nullo. Non si tratta di revoca, ma di inesistenza del mandato.

2. Responsabilità dell’amministratore

Gestione al di fuori dei poteri:

L’amministratore che agisce senza autorizzazione assembleare esce dai limiti delle sue attribuzioni.

Art. 1131 c.c.: “L’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 o da delibera assembleare”. Se conferisce incarichi illegittimi, è tenuto al risarcimento dei danni.

Obbligo di notifica all’assemblea:

Art. 1131, comma 3, c.c.: “Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea”. Il silenzio può configurare responsabilità diretta.

3. Gestione dell’acqua potabile

Responsabilità diretta dell’amministratore:

D.Lgs. 18/2023, art. 2, comma 2, lett. q: “Il gestore della distribuzione idrica interna è l’amministratore di condominio, responsabile del sistema idro-potabile interno”.

Non può delegare a una ditta senza delibera.

Obblighi: valutazione del rischio, controlli, manutenzione.

La ditta non autorizzata non può legittimamente operare.

4. Minacce e accesso all’appartamento

Minacce di accesso forzato:

Art. 610 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

Minacciare di entrare in casa per un credito contenzioso è violenza privata.

Accesso senza consenso:

Nessun dipendente può entrare in un’abitazione privata senza autorizzazione.

Configura violenza privata o violazione di domicilio (art. 615 c.p.).

5. Responsabilità della ditta

Gestione arbitraria di servizio condominiale:

Operare senza titolo e incassare illegittimamente può configurare:

Responsabilità civile per arricchimento senza causa.

Responsabilità penale per truffa, se vi è dolo (es. lavori mai eseguiti).

Art. 2633 c.c. (riferibile per analogia):

Sanziona chi, in gestione societaria, cagiona danno per atti illeciti.

Estensibile a chi gestisce illecitamente un servizio condominiale con danno ai condomini.

Articoli di inchiesta

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