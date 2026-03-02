Riepilogo con norme giuridiche su illegittimita’ incarico ditta letturista acqua
Come avviene la legittimità dell’incarico della ditta letturista dell’acqua? Con una delibera assembleare al momento della sua sostituzione dalla precedente.
1. Assenza di delibera assembleare
L’incarico a una ditta per lavori o gestione di servizi (es. lettura contatori, fatturazione) richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale.
Art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.: “L’assemblea dei condomini provvede […] alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni”.
L’amministratore non può autonomamente conferire incarichi senza delibera.
Conseguenza:
In assenza di verbale, il contratto è nullo. Non si tratta di revoca, ma di inesistenza del mandato.
2. Responsabilità dell’amministratore
Gestione al di fuori dei poteri:
L’amministratore che agisce senza autorizzazione assembleare esce dai limiti delle sue attribuzioni.
Art. 1131 c.c.: “L’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 o da delibera assembleare”. Se conferisce incarichi illegittimi, è tenuto al risarcimento dei danni.
Obbligo di notifica all’assemblea:
Art. 1131, comma 3, c.c.: “Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea”. Il silenzio può configurare responsabilità diretta.
3. Gestione dell’acqua potabile
Responsabilità diretta dell’amministratore:
D.Lgs. 18/2023, art. 2, comma 2, lett. q: “Il gestore della distribuzione idrica interna è l’amministratore di condominio, responsabile del sistema idro-potabile interno”.
Non può delegare a una ditta senza delibera.
Obblighi: valutazione del rischio, controlli, manutenzione.
La ditta non autorizzata non può legittimamente operare.
4. Minacce e accesso all’appartamento
Minacce di accesso forzato:
Art. 610 c.p.: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
Minacciare di entrare in casa per un credito contenzioso è violenza privata.
Accesso senza consenso:
Nessun dipendente può entrare in un’abitazione privata senza autorizzazione.
Configura violenza privata o violazione di domicilio (art. 615 c.p.).
5. Responsabilità della ditta
Gestione arbitraria di servizio condominiale:
Operare senza titolo e incassare illegittimamente può configurare:
Responsabilità civile per arricchimento senza causa.
Responsabilità penale per truffa, se vi è dolo (es. lavori mai eseguiti).
Art. 2633 c.c. (riferibile per analogia):
Sanziona chi, in gestione societaria, cagiona danno per atti illeciti.
Estensibile a chi gestisce illecitamente un servizio condominiale con danno ai condomini.
Articoli di inchiesta
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