Un obbligo formale della ditta letturista nei confronti del condomino
Un obbligo formale della ditta letturista nei confronti del condomino diventa legittimo solo se previsto da una delibera assembleare o da un regolamento condominiale.
Condizioni di legittimità
Delibera assembleare: l’assemblea deve autorizzare espressamente l’incarico alla ditta letturista (art. 1135 c.c.).
Regolamento condominiale: se prevede l’obbligo di consentire accesso per lettura contatori.
Necessità tecnica dimostrata: solo in casi di verifica straordinaria, con motivazione tecnica e comunicazione scritta.
Cosa può fare la ditta?
Leggere i contatori, ma non può imporre l’accesso senza titolo.
Rifiutare un’autolettura solo con motivazione tecnica e per iscritto.
Trasmettere dati al gestore, non inviare solleciti né minacce.
Senza delibera, ogni pretesa di accesso o sanzione è illegittima.