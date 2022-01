Italia, Aumentata la IVA sul latte di Soia e non solo

Reading Time: 1 minute read

In un post di un utente leggiamo quanto segue:”Mi chiamo F. e sono uno studente universitario. Scrivo perché, pochi giorni fa, ho notato sullo scontrino della spesa che il latte di soia, così come tutti gli altri tipi di latte vegetale, è tassato con l’iva al 22%, alla stregua di un bene di lusso, mentre il latte vaccino ha l’iva al 4%, così come tutti i beni di prima necessità.

Sinceramente, questa è un’assurdità poiché una politica del genere non fa altro che scoraggiare le persone nello scegliere l’alternativa vegetale al latte animale, oltre a non avere alcun senso dal punto di vista produttivo.

Inoltre, è fortemente discriminatorio nei confronti delle persone che hanno scelto di aderire ad una dieta su base vegetale.

Bisognerebbe che la politica si decidesse a portare i prodotti vegetali al 4%, in modo tale da rendere la transizione alimentare maggiormente sostenibile, anche dal punto di vista economico.

Concludendo, assunto scientificamente evidente il fatto che la zootecnia è uno dei principali fattori di emissione di gas serra climalteranti, trovo giusto che un quesito del genere vada sottoposto al Ministero della Transizione ecologica, oltre che al Ministero dello Sviluppo economico.

