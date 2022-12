Reading Time: 1 minute read

La conferenza stampa di fine anno, svoltasi presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare, ha avuto la partecipazione dei giornalisti di varie testate.

L’apertura della conferenza stampa è stata svolta da parte di Carlo Bartoli, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, su temi molto importanti.

Di seguito il video la cui fonte è Fratelli d’Italia.

L’occasione per informare che, per quanto inerente il precariato dei giornalisti, ci sono numerosi autonomi in Italia i quali non hanno reddito, non hanno pensione, lavorano in situazioni talvolta grottesche pagati con cifre assolutamente assurde per non dire ridicole. Quanto sopra fa eco coloro lavorano regolarmente ogni giorno fornendo notizie, ma essendo testate indipendenti e spesso con un solo proprietario, non vengono considerate dalla legge dell’editoria. Anche su questo si invita cordialmente il governo nel verificare sostegni o contributi o ancor meglio investimenti da parte di aziende private, affinché viene riconosciuto il lavoro poiché ognuno di essi ha un ruolo importante nell’informazione quotidiana.

